Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de julio de 2022

LEO

En lo laboral vienen grandes cambios que deberás atender o de lo contrario podrías perder una oportunidad de un dinerito extra. Hay oportunidades de nuevas amistades a tu vida, debes de ser muy inteligente para no dejar entrar en ellas personas falsas que solo buscan sacar información y algo de provecho de tu parte y después mandarte a la shingada. Visualiza lo que deseas lograr en el mes de agosto y comienza a trabajar desde hoy para materializarlo. Cambia la manera de ser con quien te trata bien, sueles valorar más a quien solo te lastima y te da dolores de cabeza, te encanta la mala vida. La vida te pondrá en una situación algo complicada en la cual tendrás que aprender a tomar decisiones importantes y de manera rápida y muy precisa. Has tenido grandes oportunidades de tener a quien quieres en tu vida, pero has descuidado eso por esperar a alguien que jamás va a volver o va a llegar, deja de esperar y ábrete a nuevas y mejores oportunidades. Una fiesta en puerta y la llegada de una noticia especial este fin de semana. Si tienes una relación ten cuidado con andar prendiendo el boiler con otras personas. Cuídate de accidentes en el trabajo o en la calle. No tengas miedo de cambios laborales, debes de ponerte muy perra si quieres lograr tus objetivos, no sueltes uno hasta tener asegurado el otro o de lo contrario te quedarás sin nada, debes de ser muy inteligente en las cuestiones laborales.

VIRGO

Deja de buscar a quien no te busca y de amar a quien no te ama y solo te da dolores de cabeza. Déjate ya de pequeñeces y ve a lo grande que sabes que lo mereces. Ya no estás para perder el tiempo y vivir arrastras por personas que ni te valoran y solo te dañan en tu familia. No tengas miedo a decir lo que sientes, te has endurecido el corazón y eso se debe a personas que te han fallado o han jugado chueco en tu pasado. Cuidado con cambios en tus estados de ánimo pues ese carácter podría hacerte cometer errores en el terreno familiar y sentimental, pero sobre todo en el terreno de los amores. Que el amor no te haga cometer equivocaciones si estás soltero o soltera y estás conociendo a alguien. No des todo por alguien que no meterá las manos al fuego por ti. Días de mucha reflexión, mitad de semana intensa de grandes cambios, habladurías a dos que tres que se te interpondrán en tus planes. Podrías ser víctima de celos por parte de una amistad, algunas ocasiones muestra interés sentimental por ti y otros simplemente te ignora. Si tienes pareja mejorará mucho la relación y una situación podría unirlos más que nunca, cuidado con embarazos no deseados.

LIBRA

No descuides tu salud y trata de descansar más pues podrías presentar problemas de migraña o dolores en rodillas. Tienes el poder pa consolidar tus sueños y mostrarles a quienes no creyeron en ti de lo que eres capaz y hasta dónde puedes llegar. Se avecinan cambios en tu forma de actuar con ciertas personas y con justa razón, perderás la venda de tus ojos y comenzarás a tratarlos como se merecen y como debe de ser pues se te caerán del shingado altar donde los tenías. Amor del pasado se hará presente, pero sabrás evitarlo pues ya no te interesa. Trata de buscar el equilibrio en todo, no permitas que comentarios y chismes de personas sin qué hacer te arruinen tu día, cuenta a hasta 10 y ten más calma. Aprende a valorar quién eres, no te dejes caer ni vencer por nadie que eres más fuerte de lo que te imaginas, entras en una etapa muy perra llena de altibajos, días andarás que no te caliente ni el sol y otros días serás un pan de Dios con todo el mundo, ten cuidado con las oportunidades que llegarán en estos días pues por pensarle mucho podrías quedarte sin nada y nomas viendo.

ESCORPIO

Mitad de semana muy intenso pues estarás algo lastimado o lastimada de tu corazón, cada día te cuesta creer más en quienes te rodean y no es para menos han hecho contigo lo que quieren, sin embargo, tienes una fuerza muy grande de ti que en cualquier momento saldrá para mostrarle al mundo de qué estás hecho y la felicidad te ha de alcanzar donde sea que te encuentres por más que te ocultes y no quieras. Cuidado con viajes inesperados pues no te saldrán como has esperado. Hay muchas posibilidades de un viaje o de cambio de carro o domicilio, no tengas miedo en darte tus gustitos y más si te has partido la madre trabajando. Duerma más y cuida más tu salud pues podrías enfermarte en estos días por problemas de nervios y ansiedad. Recuerda que la soltería no es un error sino la mejor etapa para conocerse, encontrarse y disfrutar a lo máximo, pero responsablemente; vive y disfruta esta etapa y no des explicaciones sino te las están pidiendo. Te enteras de rompimiento de relación amorosa de amistad y podrías no saber de qué manera actuar pues conocerás a ambas partes.

ARIES

Es momento de creer más en ti y darte cuenta qué es lo que necesitas para hacer feliz. Vienen días de mucha incertidumbre en los cuales no sabrás como actuar ante ciertas situaciones que estarán por suceder. Cambios en cuestiones familiares que deberás de atender a la brevedad posible. Amores de una noche y posibilidad de conocer a una persona que desde hace tiempo te escribe o se ha comunicado mediante una red social. Tienes un carácter demasiado fuerte y esto te podría llevar a cometer graves equivocaciones en el área laboral. No permitas volver a repetir los mismos errores de siempre, dale vuelta a la página y ve por eso que quieres y mueve tu mundo. Vienen situaciones complejas, pero a la brevedad comenzaras a resolverlas, no dejes que amistades del pasado regresen para seguir haciendo daño, debes aprender a elegir mejor a tus amistades. Mitad de semana en la cual podrían invitarte a una fiesta en la cual te la pasarás a toda madre, aprende a disfrutar y pasarla al máximo. Viaje en puerta con familia o amigos en el cual te divertirás y pasarás de lo mejor posible, cuidado con golpes y shingazos que estarán a la orden del día. Traerás muchos corajes al ver las injusticias que se han cometido con cierta situación en la cual ha involucrado a nuevas personas que han llegado a tu vida. Ten calma y paciencia, di lo que sientes y no te calles nada.

TAURO

Viene limpieza en casa, te vas a encontrar objetos que creías perdidos. Vienen días muy buenos en los cuales tomarás el control de algo que se te había salido de control, comenzarás a ver la luz en todos los sentidos. ¡No des pie a que te vuelvan a engañar o traicionar, debes ser muy inteligente y ponerte más perra que bonita! sino pones un alto en este momento a esas situaciones no podrás hacerlo más adelante. Tienes un carácter muy fuerte y de la shingada, siempre queriendo controlar todo, tienes la iniciativa y te gusta decir las cosas como son y directo a la yugular, aquí el problema es que muchas personas esas características las ven como agresiones y suelen ofenderse muy rápido; bájale y que te valga madres no hay necesidad de ponerte de malas. Ten cuidado con problemas de leyes pues entras en una etapa en la cual podrían surgir problemas con la justicia los cuales será complicado evadir y traerán consigo grandes pérdidas económicas. Tu manera de tomar decisiones no ha sido la correcta y eso traerá consigo ciertos problemas con las personas que te rodean especialmente con tu pareja o tú familia. ¡Vienen cambios muy buenos en la casilla de la economía y en la laboral Eso mamona!!! solo no te dejes manipular por terceras personas, recuerda que tú tienes la última palabra.

GÉMINIS

Sino tienes una relación, no es momento de iniciar una, necesitas aprender a vivir en soledad y enamorarte de ti mismo o misma, cuando logres armonizar tu vida será el momento perfecto para iniciar un noviazgo muy perro. Harán evento donde no serás requerido o requerida y te va a calar un shingo. Días en los que deberás de poner un alto a todo eso que te causa estrés y te quita el sueño, deja de pensar en lo que ya fue, mira que ya dolió demasiado. Hay sexo en puerta desenfrenado pues te darán hasta para llevar, recuerda que no necesitas de una relación para gratinar o que te gratinen el mollete. Semana de poner en claro todo lo que sucede en tu vida para que no te lamentes en un futuro próximo de no haber hecho las cosas como se debe. Una amistad te confesará un secreto que te va a dejar bien sacado o sacada de onda que se te va a ir la panocha al suelo. En el terreno del amor vienen decepciones de la persona amada, te vas a enterar de ciertas mentiras que te ha hecho y cuestiones de infidelidad sobre todo si vive en otra ciudad; que te valga madres y que eso ya no te siga afectando o dañando la existencia. Conocerás el verdadero rostro de una amistad y te decepcionarás un chorro pues te darás cuenta las mentiras y lo que ha hecho para dañarte. Si tienes piores nada, una noche de pasión fuera de casa podría fortificar la relación y hacer más excitante el momento, ten cuidado con celos y desconfianza pues por querer llamar la atención de tu pareja podría sentirse ofendido u ofendida.

CÁNCER

Cuídate de una amistad del pasado pues está por regresar y no tiene buenas intenciones, solo busca fregarte la existencia. Momentos en los cuales deberás de entender y comprender el porqué de muchas cosas y situaciones, no des pie a equivocaciones porque te la volverán hacer. No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas opciones y tendrás hasta pa escoger y aventar para arriba. Expareja seguirá fregándote y dándote lata, ya cierra ese ciclo para poder atraer personas buenas que de verdad te quieran y estén dispuestos a dar todo por ti. Las llegadas de noticias del extranjero te van a ayudar muchísimo a solucionar ciertos problemas con los que venías cargando desde hace tiempo, pero deberás de ser muy cauteloso. Si han existido celos y desconfianza en estos días, desaparecerán a medida que dejen de decir mentiras piadosas entre ustedes. Si tienes una relación un embarazo puede aparecer en estas fechas, cuídate más sino quieres hijos por el momento pues todo pegará. Comenzarás a encontrar mucha paz en tu corazón, pues una persona te hará sentir especial y querido o querida con ciertos comentarios y acciones que realizará. Aguas con caídas y golpes porque te vas a dar un buen golpe en estos días. No juzgues a las personas y aprende a comprender el por qué han llegado a tu vida.

PISCIS

¡Amistas sufrirá un accidente! Mitad de semana regia de pasarla a toda madre con familia o amistades. Ya no te martirices ni flageles por los errores de las demás personas déjalos que se hagan garras, no eres culpable de lo que pasa, así que no cargues en tu espalda responsabilidades que no son tuyas y que no te corresponden. Oportunidades de crecimiento en el área profesional que te dejará grandes beneficios. Gente tonta e infeliz sobra en este mundo, quita de tu camino a quien nomas te friega y shingue la existencia, buscan sacar algo de provecho de ti, no estas para estar siempre para esas personas, recuerda que son muy de buscarte solo cuando tienen una necesidad, pero cuando te has caído nadie ha dado la cara por ti. Ten cuidado con todo lo que sale de tu boca pues podría ser un arma de doble filo que tarde o temprano podría dañarte a ti y a quienes te rodean. Verás ciertas fotos que te van a ocasionar muchos celos. Entrarás en un ciclo en el cual andarás de lengua suelta pues no te dará miedo decir lo que sientes y piensas al punto que te va a valer madre lo que los demás y las demás piensen, ya no estás para quedarte cayado. Tu buena voluntad siempre te trae problemas, a veces haces algo bueno por ayudar y las personas lo toman como agresión o te desconocen, que te valga madre lo que esas personas digan o piensen, haz lo que se te de tu puta gana y disfruta cada cosa que hagas. Empezarás a sanar heridas de tu pasado que no te habían dejado avanzar. Atiende más a tu familia y no permitas que por tus ocupaciones la relación con tu familia se vea desmejorada.

ACUARIO

Empieza a buscar la manera de cumplir ese sueño que tanto has anhelado y deseado pues estas en una gran etapa en la cual todo lo que realices tendrá muy buenos resultados si así lo quieres y deseas. Días de mucha incertidumbre sobre todo en el área de los negocios, saldrás de eso no te preocupes tanto, solo necesitas invertir más en eso que tienes en mente. Fiesta en puerta con amistades, recibirás un mensaje que te va a alegrar mucho tú existencia. Sentirás miedo por ciertas situaciones que pasarán a tu alrededor en estos días. Accidente de un familiar se aproxima. Cuida tu corazón, lo has tenido demasiado expuesto, si tienes una relación viene un cambio bastante bueno que los unirá muchísimo. Evento social se aproxima, posibilidades de faje con amistad, te va a encantar. Extrañarás mucho a un ser que ya no está físicamente contigo, pero sin darte cuenta sigue a tu lado acompañándote cada día y te dará una señal en estos días. Ten cuidado a quien le das tu corazón pues podrían volver a dañarte mucho y ocasionarte ciertos problemas. Etapa de sueños premonitorios, pon mucha a tención a lo que sueñas pues dicho sueño te va a revelar cosas que están por suceder. Quita los rencores de tu vida y enfócate en lograr las metas que te pusiste para este año que de plano no has hecho ni avanzado nada, estas en una etapa muy buena en la cual podrías cumplir lo que te propongas si te esfuerzas en cumplirlo y hacerlo. Si una vez desconfiaste de esa persona, ten por seguro que fue por algo, recibirás una traición y te enterarás de chismes en los que te traen y te pondrás muy de malas.

CAPRICORNIO

No temas a lo que la vida pone en tu camino, agradece a Dios cada nueva oportunidad y aprovecha lo que venga, ten presente que si tú no lo tomas habrá alguien más vivo o viva que lo hará por ti. Ya déjate de tonterías y atiende tu vida, no permitas que otras personas te arruinen tus días, aprende a que se te resbale comentarios tontos de gente sin qué hacer que solo busquen dañarte y hacerte algún daño ¿Si ya una vez esa persona te dañó la existencia crees que vale la pena una segunda oportunidad? Mándala a la mi3rda y sin retorno! Ten cuidado con amores baratos pues hay probabilidades de que caigas en sus redes. Bájale al estrés, ya no te preocupes por cosas que tienen solución, vienen dolores de cabeza y articulaciones. Un familiar se enfermará y podría ir a dar al hospital. Una situación familiar que se presentará fortalecerá más la relación de sangre. Ten cuidado con pérdida de objetos materiales y documentos que van a estar a la orden del día. Vienen momentos muy buenos en los cuales la vida cobrará un nuevo rumbo y sentido, muchos planes y sueños que anhelabas se harán una realidad. Ten cuidado con lo que te llevas a la boca pues infecciones estomacales y kilos menos se visualizan en estos días, andarás modo vaca flaca. No descuides tus cosas y tu vida por estar haciendo caso a quien ni te masca ni hace nada por estar a tu lado.

SAGITARIO

Amistad se te acerca por rompimiento de relación y te pedirá el consejo. Aprende a soltar y dejar ir, no te aferres a algo que no es de tu propiedad y no te corresponde, confía en tu capacidad para tener a quien realmente vale la pena y no a cualquier hijo e hija de la tiznada que hace contigo un títere. Posibilidad de encamamiento este fin de semana, ten cuidado a quien le aflojas la quesadilla pues eres muy de enamorarte de la persona con la que tienes contacto sexual sin a veces saber quién es. Cuida mucho con quien te relacionas pues podrías caer en chismes de vecindad, no dejes ninguna puerta abierta que te regrese al pasado y pierdas todo lo que has logrado avanzar por pend3jez, tus sueños y anhelos se cumplirán en la medida que les dediques tiempo y esfuerzo y en la medida que quites de tu vida obstáculos. Un proyecto está por concretarse en próximas fechas, pon todo de tu parte para que sea un éxito, una vieja amistad se acercará a ti, quiere volver a entrar a tu círculo de amigos. Una persona desaparecerá de tu vida en poco tiempo, pero te dejará una gran enseñanza. Mitad de semana de poner una alto a muchas personas que solo buscan arruinar tus días, te envidian todo y eso es lo que te frena en sueños y anhelos. Ten cuidado con andar metiéndote en relaciones de 3, no estás pa andar rogando ni mendigando tiempo y atención, mereces una relación donde tú seas el platillo principal y no las sobras.