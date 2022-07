Jennifer Lopez presume su cuerpo en trikini al anunciar nuevos productos de su línea de belleza

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jennifer Lopez continúa sorprendiendo a sus fans con publicaciones de Instagram en las que luce muy sexy; ahora fue un video -de tan sólo unos segundos de duración- en el que da un avance de su nuevo lanzamiento dentro de su línea de belleza JLo Beauty; la fecha que se anuncia en el clip es el 24 de julio, mientras ella luce su figura en un atrevido trikini.

La diva del Bronx obtuvo más de dos millones de likes en esa red social gracias a una foto que publicó la mañana en la que dio a conocer que se había casado con el actor Ben Affleck. En la imagen ella aparece en la cama, con poco maquillaje y con su teléfono celular en la mano, mientras invitaba a sus seguidores a ingresar a su sitio oficial y exclusivo para enterarse de todos los detalles.

En su faceta de actriz Jennifer protagoniza dos películas (“The mother” y “Shotgun wedding”) que se estrenarán este año. Y desde luego, no podía dejar de compartir una foto -tomada por ella misma- que la mostrara junto a su esposo, que complementó con el mensaje: “Miren a esa novia radiante 🤍✨👰‍♀️ El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años paciente”. View this post on Instagram A post shared by JLO BEAUTY by Jennifer Lopez (@jlobeauty)

