USGS reportó un gran terremoto de magnitud 7.1 cerca de Luzón en Filipinas

Un terremoto de magnitud 7.1 se registró en Cordillera, en la municipalidad de Dolores, en Filipinas, el miércoles 27 de julio de 2022 a las 8:43 a.m. hora local.

Según USGS el sismo ocurrió a una profundiad de 10 km.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) informó que un terremoto de magnitud 7.3 sacudió la provincia de Abra hoy, 27 de julio, a las 8:43 a.m. Los temblores se sintieron en Metro Manila, habiéndose sentido en Intensidad IV en Quezon City.

#EarthquakePH #EarthquakeAbra#iFelt_AbraEarthquake

Earthquake Information No.1

Date and Time: 27 July 2022 – 08:43 AM

Magnitude = 7.3

Depth = 025 km

Location = 17.63°N, 120.74°E – 002 km N 20° E of Lagangilang (Abra)https://t.co/3956JHaXeR pic.twitter.com/132uDTgdhW — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) July 27, 2022

Los efectos del sismo pueden haberse sentido, además de Filipinas, en Japón, Taiwán y China, según USGS.

🇵🇭 | URGENTE: Un terremoto de magnitud 7.3 golpeó Lagangilang, Abra, en Filipinas, dice Phivolcs. pic.twitter.com/hEyOnbrzqW— Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) July 27, 2022

El Servicio de Información de Desastres de Filipinas informó que el terremoto se sintió en la ciudad de Quezon y que evacuaron a empleados de edificios. LOOK: An earthquake was felt here in Quezon City. All employees of the Philippine Information Agency were instructed to evacuate the Office Building. #EarthquakePH #Lindol pic.twitter.com/PHI3PHuEXU— Disaster Information Service PH (@DisasterInfoPH) July 27, 2022

Hasta el momento no hay información sobre alerta de tsunami.

Las autoridades de Filipinas no han informado hasta el momento de víctimas o daños materiales.

Noticia en desarrollo