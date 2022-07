Cerveza intacta en el Yankees vs. Mets: aficionado sorprende al mundo al capturar un home run a mano limpia sin derramar su bebida 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En un duelo desarrollado en el Citi Field, los New York Mets se impusieron 6-3 sobre los New York Yankees y se llevaron el primero de la Serie del Metro. Sin embargo, un hecho curioso se generó en las gradas en el momento en que un aficionado mostró su calidad para jugar béisbol al atrapar un picante home run a mano limpia.

El juego tuvo un inicio de mucho poder al presenciar cuatro cuadrangulares al cierre de la primera entrada. Pero uno de ellos captó la mirada de todos los espectadores presentes.

En la baja de la primera entrada, el aficionado se robaría el show. Con un hombre en base y un par de outs en el tablero, el infilder de los New York Mets Eduardo Escobar conectó un enorme cuadrangular que viajó a 105.1 mph hacia el jardín izquierdo. even the fans bring their A game for the #SubwaySeries 😱



(MLB x @CoronaUSA) pic.twitter.com/D4xEw5N8s5— Cut4 (@Cut4) July 26, 2022

Entre la multitud, un curioso aficionado que tenía una gorra de los Yankees y una camiseta de los Mets de un salto tomó la pelota a mano limpia sin soltar el vaso con su bebida. El talentoso espectador se llevó las felicitaciones de alguno de los presentes y sin duda alguna asombró a más de un televidente que pudo presenciar una de “las jugadas del juego”.

También te puede interesar:

· MLB salvaje: 12 jugadores fueron suspendidos por una trifulca en el juego entre los Seattle Mariners y los Angeles Angels

· Gullit Peña reaparece en redes sociales: el ex jugador de Chivas de Guadalajara es protagonista de un video en un evidente estado de ebriedad

· Carlo Ancelotti pone excusas por el empate del Real Madrid ante las Águilas del América