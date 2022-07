Dos nuevos estudios encuentran más pruebas del origen del COVID-19 en el “mercado húmedo” de Wuhan

Un mercado animal en la ciudad china de Wuhan fue el epicentro de la pandemia de COVID-19, según dos nuevos estudios que publicó la revista Science y que alegan haber inclinado la balanza en el debate sobre el origen del virus.

Responder el interrogante sobre si la enfermedad surgió de forma natural de animales a humanos, o si fue resultado de un accidente de laboratorio, es considerado vital para evitar la próxima pandemia y salvar millones de vidas.

El primer artículo analizó el patrón geográfico de los casos de COVID-19 en el primer mes del brote, en diciembre de 2019, y mostró que los primeros contagios se aglomeraban alrededor del mercado Huanan.

El segundo estudió la información genómica de los primeros casos para analizar la evolución temprana del virus, concluyendo que era improbable que circulara ampliamente entre humanos antes de noviembre de 2019.

Ambos fueron anteriormente publicados como preimpresiones, pero ahora fueron sometidos a una revisión científica por pares y aparecen en una prestigiosa revista.

