Presionan para poner fin al confinamiento prolongado en prisiones y cárceles de California

Defensores de los derechos de los encarcelados se manifestaron afuera de las oficinas del senador Anthony Portantino para pedirle que apoye un proyecto de ley que limitaría el confinamiento en solitario prolongado a solo 15 días, ya que consideran que aislar a una persona por más días, es simplemente tortura.

La medida AB 2632, también conocida como el ‘Acta Mandela de California sobre Confinamiento en Solitario’, será votada en el Comité Fiscal del Senado de California el 1 de agosto, del cual es presidente el senador Portantino.

Esta medida está basada en una legislación aprobada en Nueva York y Connecticut que pone límites al uso prolongado del confinamiento en solitario para grupos específicos.

. Vanessa Ramos vivió en carne propia el aislamiento en solitario. (Araceli Martínez/La Opinión)

Vanessa Ramos de la organización Disability Rights California, sufrió en carne propia el confinamiento en solitario en numerosas ocasiones cuando estuvo en detención durante un año en medio en la cárcel de mujeres del condado de Los Ángeles en Lynwood.

“Estamos pidiendo que empecemos por no confinar en solitario a los menores de 26 años y mayores de 65 años, y quienes sufren de discapacidades que no los pongan en confinamiento en solitario; y que incluyan también a los centros de detención de migración”.

Dijo que apenas dio a luz a su hija, la pusieron en una celda aislada del resto de sus compañeras sin contacto con nadie. “Yo soy una persona con una discapacidad sensorial y mental. En ese lugar donde me aislaron, me pusieron en un cuarto sin ventanas, ni programas, y me ponía peor porque además estaba pasando depresión postparto”.

Afirmó que además en las prisiones y cárceles no les dan a las familias, información en español.

“Lo que pasaba cuando mi familia, me iba a visitar, y yo no podía verlos por estar en confinamiento, ellos pensaban que no los quería ver y los rechazaba. Solo les decían que yo no podía recibir visitas”.

Más de 20 años después de haber salido de la cárcel, Vanessa dice que todavía se pone nerviosa cuando recuerda lo vivido en el confinamiento en solitario. “Con mucho orgullo, ahora trabajo en políticas públicas en Disability Rights California. Tenemos que apoyar la rehabilitación con servicios comunitarios. Es increíble que todavía exista el confinamiento en solitario”.

Llegan a la oficina del senador Anthony Portantino para pedirle su apoyo. (Araceli Martínez/La Opinión)

Jackie González de Immigrant Defense Advocates, dijo que temen que la medida sea dejada en suspenso porque implica un costo fiscal, lo que ella consideró que es una mentira y exageración que esta medida vaya a costar millones. “Les decimos que tal vez tenga un costo, pero vale la pena porque estamos hablando de dignidad y de salvar vidas”.

Expuso que las cárceles han argumentado que para hacer vigente esta medida tendrían que construir el doble de los espacios que tienen. “No es verdad eso, y ya lo hemos podido refutar en un análisis fiscal”.

Precisó que la medida regula el uso del confinamiento en solitario de los encarcelados, porque dijo se usa sin ningún límite. “El proyecto de ley cubre las prisiones estatales, las cárceles del condado y los centros migratorios porque en todos está pasando. En estos últimos han puesto en confinamiento a los inmigrantes que han hecho huelga de hambre porque les pagan solo un dólar al día por su trabajo en los centros de detención”.

Este problema no se limita solo a las cárceles y prisiones, sino que también afecta a los inmigrantes en centros de detención privados con fines de lucro.

En mayo de 2020, un inmigrante coreano de 74 años se quitó la vida después de ser puesto en aislamiento durante la pandemia de covid-19, en violación de los propios protocolos del centro de detención relacionados con la salud mental y el bienestar.

González Agregó que la medida obligaría a informar a los familiares cuando los encarcelados han sido puestos en aislamiento en solitario.

“La medida tiene mucho apoyo aún de los demócratas moderados y de los republicanos porque saben que el confinamiento en solitario no es una manera de rehabilitación”.

El confinamiento en solitario tiene un impacto desproporcionado en las comunidades de color. Un informe de 2015 encontró que en las prisiones estatales de California, los hombres hispanos constituyen el 42% de la población masculina.

María Alvarado (la primera a la izquierda) sufrió de confinamiento en solitario. (Araceli Martínez/La Opinión)

María Alvarado estuvo 12 años en la prisión, de los 19 a los 31 años, y en septiembre va a cumplir un año en libertad.

“La verdad me afectó mucho mentalmente estar aislada. Me puse muy deprimida y con mucha ansiedad. En la actualidad tomo medicinas contra la depresión”.

Recuerda que les rogaba porque la dejaran salir aunque sea una hora para bañarse.

“El confinamiento en solitario no es humano. Le pido al gobernador que piense si le gustaría que un familiar suyo en la cárcel lo pusieran en aislamiento sin poder hablar con nadie todo el día”.

Es cierto, reconoce, que han cometido errores, pero como encarcelados también tienen derecho a ver a su familia.

Dolores Canales, con un hijo en la prisión, ha luchado mucho porque termine el confinamiento en solitario. (Araceli Martínez/La Opinión)

En una carta abierta al gobernador Newsom, al presidente de la Asamblea, Anthony Rendón y a la presidenta del Senado, Toni Atkins y a la legislatura de California, más de 100 individuos, organizaciones, incluyendo personas exencarceladas y quienes están actualmente dentro de las prisiones y cárceles, le piden reconocer que hay otras alternativas al confinamiento en solitario y limitarlo a 15 días.

Les piden reconocer que el aislamiento de una sola persona o contra en una celda por más de 17 horas debe ser definido como confinamiento en solitario.

En la carta demandan proteger del aislamiento en solitario a las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y a ciertos grupos de edad, como los menores de 25 años.

Reclaman proteger el proyecto de ley de lagunas arbitrarias: también le pedimos que no permita que las protecciones del proyecto de ley se vean comprometidas por lagunas arbitrarias, incluidas amplias subvenciones discrecionales para mantener a las personas en confinamiento solitario prolongado.

“Creemos firmemente que no cumplir estos puntos sería un fracaso para el estado de California, y un retroceso para nuestro propio trabajo”.

La Opinión le pidió un comentario al senador Portantino, pero no ha tenido respuesta.