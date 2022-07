Agenda de eventos: diversión en Los Angeles

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Gira final de Daddy Yankee

Daddy Yankee se despide de los escenarios, y lo hace con la gira La última vuelta, que recorre escenarios de varias partes del mundo. En Los Angeles ofrecerá varios conciertos en el Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), donde presentará sus éxitos además del álbum con el que dice adiós a su prolífica carrera, “Legendaddy”. Hoy jueves, viernes y 13 y 15 de agosto 8 pm. Boletos $67 a $250. Informes thekiaforum.com.

Foto: Getty Images

Celebración del Getty

La celebración por los 25 años del museo Getty continúa, y ahora llegará a Wilmington, donde se efectuará uno de los diez festivales comunitarios que realiza esta institución para festejar su aniversario. En esta ocasión, artistas locales como Ms. Yellow y Ricky Hernández se darán cita en el Banning Park (1331 Eubank Ave., Wilmington), donde también habrá música en vivo, danza, talleres de arte, comida a la venta, cabinas de fotos y una experiencia inmersiva digital con colecciones del Getty. Sábado y domingo 11 am a 6 pm. Gratis. Informes getty.edu.

Foto: museo Getty

Rock ochentero

La banda Air Supply, que en los años ochenta rompió con las listas de popularidad con temas como “Making Love Out of Nothing At All” y “Every Woman in the World”, está de vuelta en los escenarios con su gira The Lost In Love Experience, que traerá al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) este fin de semana. Sábado 8 pm. Boletos $47 a $115. Informes youtubetheater.com.

Foto: Archivo

Rock clásico

También en la década de los ochenta, otra banda hizo historia por incorporar elementos de rock alternativo, funk, punk rock, hard rock, hip hop y rock psicodélico en su estilo. Fueron los Red Hot Chili Peppers, y regresan con la gira Return of the Dream Canteen, que llegará este fin de semana al estadio Sofi (1001 Stadium Dr., Inglewood), donde tendrá como invitados a Beck y Thundercat. Domingo 6:30 pm. Boletos $99 a $199. Informes sofistadium.com.

Foto: Archivo

Más de los ochenta

Este fin de semana está de plácemes para los amantes de la música de los ochenta. Además de las dos bandas ya mencionadas, otra gran agrupación que hizo historia hace cuatro décadas, a-ha, estará de visita en la ciudad. El grupo de música pop de Noruega hará equipo con la Hollywood Bowl Orchestra para ofrecer una noche de nostalgia en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), donde tocará temas como “Take on Me” y “The Sun Always Shines on TV”. Domingo 7:30 pm. Boletos $16 a $170. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: Archivo

Salsa clásica

El renombrado pianista y compositor Arturo O’Farrill será la estrella de Summer SoundWaves del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles), que en esta ocasión presenta el show Arturo O’Farrill and the Afro Latin Jazz Ensemble, con la rapera cubana Telmary como invitada. El concierto será al aire libre en la Jerry Moss Plaza. Sábado 8 pm. Boletos $20, con hasta cuatro boletos gratis para niños menores de 12 años con la compra de un boleto de adulto. Informes musiccenter.org.

Foto: Archivo

Zoológico de noche

Este fin de semana es el último en el que el Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) realiza las Zoo Friday Nights, un evento en el que los visitantes pueden merodear por este parque al anochecer. Mientras la luz del sol baja, el zoológico cobra vida con presentaciones musicales, una fiesta familiar con baile y juegos, bares para mayores de 21 años, comida a la venta y más. En esta ocasión actúan The Brobots, una banda de rockanrol local que interpreta rock de Chuck Berry, los Rolling Stones, Nirvana y Coldplay. Viernes 6 a 9 pm. Boletos $15 a $25. Informes lazoo.org/zoofridaynights.

Foto: Jamie Pham

Baile y cuentos

Dancing Storytellers presenta Indian Mythology and Me, en el que un dinámico dúo entreteje los ritmos de los pies, gestos de las manos y performance en una exploración mitológica india interactiva fundada en el sur de Asia. Los asistentes a este show, parte de los Family Amphitheater Performances del Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles), podrán ser parte de este relato mientras exploran la empatía y el poder de la expresión usando la danza india. Domingo 11 am y 2 pm. Boletos $7 a $12. Informes skirball.org.

Foto: Cortesía

Música del mundo

También en el Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles), y como parte de la celebración de los 25 años de la serie Sunset Concerts, se presentará el músico y activista Rocky Dawuni, quien ha compartido escenario con artistas como Stevie Wonder, Peter Gabriel y John Legend. Con su reggae y sonidos con raíces africanas lucha por las causas sociales y une a las generaciones y culturas. Hoy jueves 8 pm. Entrada gratuita. Informes skirball.org.