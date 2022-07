Eunisses Hernández, emocionada con la responsabilidad que le espera como concejal de LA

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A casi un mes de confirmarse que ganó la elección primaria que la convirtió en la concejal electa por el distrito 1 del Concejo de Los Ángeles, Eunisses Hernández, hija de inmigrantes mexicanos, aún está emocionada, sintiendo el peso de la responsabilidad que la aguarda a partir de diciembre.

“Tener ese asiento significa más acceso para crear más recursos y políticas para apoyar a los inquilinos, a los jóvenes y a la gente de la tercera edad. Esa responsabilidad de luchar por la gente, me emociona mucho”.

Con el triunfo de esta joven activista comunitaria progresista del barrio de Highland Park en Los Ángeles, el Concejo angelino tendrá una cuarta mujer concejal en el Concejo de Los Ángeles, y la tercera latina.

Eunisses ganó con el 54.4% de los votos mientras que el concejal Cedillo obtuvo 45.96%.

A continuación la entrevista que dio a La Opinión, la concejal electa por el distrito 1, que abarca enteramente o porciones de barrios como Cypress Park, Glassell Park, Highland Park, Lincoln Heights, Westlake, MacArthur Park, Echo Park, Koreatown, Chinatown, Mount Washington, Elysian Park, Pico Union.

¿Cuándo te animaste a participar en la campaña, pensaste que realmente podías ganar?

Eunisses Hernández se prepara para asumir el cargo de concejal de Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión)

La razón por la que me lancé es porque pensé que podría ganar. Miré que la comunidad estaba muy frustrada con los desalojos y sabía que esa posición estaba débil, y que teníamos el poder de ganar.

Y le dio mucha fuerza saber que fue una de las líderes que contribuyeron para ganar la medida J en plena pandemia.

“Tengo mucha fe en el poder de la gente, de la comunidad y de las coaliciones; y no hubiera entrado a la campaña, si no hubiera creído en qué podía ganar”.

¿Pero no iba a ser fácil ganar, si consideramos los intereses especiales con mucho dinero que hay de por medio?

Ya habíamos ganado en esos otros espacios; y entramos sin tomar ni un dólar de esos intereses, hasta rechazamos y regresamos miles en dólares de donaciones de desarrolladores inmobiliarios porque quisimos enseñarle a la comunidad que ellos son quienes nos pusieron y nos dieron el poder.

¿Cuál fue la diferencia entre tu campaña y la del concejal Gilberto Cedillo?

Lo que nosotros hicimos fue invertir muchos de nuestros recursos en pagarle a la gente para que tocara puertas. Nosotros hicimos el trabajo de tocar 67,000 puertas y también invertí mucho tiempo en motivar a mi equipo y pasar tiempo con ellos para que me conocieran, conectarme con ellos y supieran de nuestras pólizas.

“Por lo que toca a la campaña del concejal Cedillo, recibí comentarios de que no estaban pagando para tocar puertas, y se enfocaron en mandar mailers (publicidad política por correo) con ataques en mi contra. Por el contrario, la gente quiso saber quién era yo, y se fueron a ver mi plataforma que habla de dar más acceso a salud mental, equipos de emergencia y doctores y convencimos a los electores”.

Eunisses dice que ella misma se fue a tocar puertas y le dedicaba de 5 a 10 horas a la semana.

Y reconoce que no tuvo un año para hacer campaña, ya que se tardó por ayudar en la campaña para que tres defensoras públicas y una abogada puedan ser jueces en el condado de Los Ángeles.

“Así que lanzamos nuestra campaña para el Concejo, el 15 de octubre”.

¿Cuál fue la diferencia en el dinero invertido en la campaña entre tú y el concejal Cedillo?

Mucho de su dinero se fue en publicidad pagada por correo (mailers), anuncios online y eventos; y nosotros tocamos puertas para explicar a la gente, pusimos muchos videos y tuvimos mucha interacción en las redes sociales.

“Había gente que me decía, no me gusta mucho toda tu plataforma, pero me da mucha esperanza de que vas a responder cuando tengamos problemas. Así va a ser y debemos pensar en soluciones innovadoras porque por mucho tiempo no han tenido respuesta”.

En total, dice que invirtió los poco más de $460,000 que recaudó para la campaña en pagarle a un equipo de 20 jóvenes que se fueron a tocar puertas. El concejal Cedillo, dice, colectó el doble de donativos que ella.

“Muchos de esos muchachos que tocaron puertas, eran gente desalojada del distrito”.

Eunisses Hernández siempre confió en que podía ganar el escaño del Concejo de LA por el distrito 1. (Araceli Martínez/La Opinión)

¿Cómo te sentiste cuando supiste que ya eras la ganadora?

Cuando supe que ya había ganado fue cuando el concejal aceptó la derrota en las redes sociales. Pero me di cuenta que íbamos a ganar cuando en la noche de las elecciones, vi que la diferencia era de menos de 2,000 votos. Sabía que nuestra gente vota tarde.

Y agrega que cuando el Concejal Cedillo aceptó su derrota estaba en un parque con su equipo de La Defensa que trabaja porque más jueces, sean defensores públicos.

“Eso me dio mucha felicidad y me puso la piel de gallina, porque tuve que dejarlas para hacer mi campaña para el Concejo”.

¿Qué deja de lección la derrota de un concejal en el cargo?

Cuando un funcionario electo pierde en unas primarias es porque se volvió muy cómodo. Lo que pasó con nosotros al ganar un asiento en el Concejo de Los Ángeles en una primaria, solo ha ocurrido tres veces en la historia de Los Ángeles en los últimos 30 años. Ojalá que otros funcionarios que han estado por mucho tiempo en un cargo, no sientan que están protegidos porque nosotros podemos organizar a la comunidad para tomar esas posiciones de poder y empezar a mover recursos para nuestras comunidades.

Pero Eunisses dice que ahora que ya ganó, la batalla sigue en el Ayuntamiento para convencer a sus colegas de moverse en una dirección diferente a la que han seguido por los últimos 10 años o más.

“Por eso es importante que la gente participe en las elecciones de noviembre, porque hay muchos cargos que van a ser votados en el gobierno local que van a impactar nuestras vidas muy rápido; y las personas que ganen pueden empezar a tomar decisiones, empezando en enero”.

¿Qué vas a hacer en estos meses antes de que prestes juramento como concejal de Los Ángeles?

Estoy trabajando en crear nuestro equipo que nos va a apoyar en el Ayuntamiento, reforzar las relaciones con la comunidad, y empezar a tomar información de las cosas urgentes que vimos en la campaña, y ver que se puede hacer con el presupuesto que tenemos.

¿Tienes 32 años y vas a ser la concejal más joven?

Voy a ser una de cuatro mujeres, pero también sé que necesitamos poner a personas que sean transgéneros o no conformes con su género porque el Cabildo debe representar a la comunidad.

¿Crees que será fácil poner en marcha tu agenda progresista?

Va tomar mucho trabajo convencer a nuestros colegas de proteger a los inquilinos, y crear el poder de la gente, Por eso necesitamos que todos los candidatos que están corriendo ganen en sus asientos, como Hugo Soto por el distrito 13; Kenneth Mejia para contralor, Erin Darling en el distrito 11, Daniel Sandoval en el distrito 15, Faisal Gill para abogado de la Ciudad.

Cuando esas personas estén ahí conmigo, vamos a hacer muchos cambios, y pienso que lo podemos lograr. Hemos hecho cosas que parecían imposibles como parar un plan para construir una cárcel de $3,000 millones en el condado de Los Ángeles. Con la medida J, nos decían que iba a ser imposible. Pero cuando haces el trabajo, te comunicas con la comunidad y los traes en la campaña, puedes hacer mucho.

¿Cuáles serán tus tres prioridades?