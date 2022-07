Sydney Sweeney considera que Hollywood estigmatiza a las mujeres jóvenes que tienen hijos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Más allá de consolidar su carrera como actriz en Hollywood, Sydney Sweeney también desea formar una gran familia y convertirse en madre muy pronto, pero denunció que debido a los estigmas y a la “mala paga” en la industria, esto no será tan sencillo como parece.

La actriz, que es reconocida por sus papeles de Cassie Howard en la serie de HBO “Euphoria”, de Emaline Addario en “Everything sucks!”, y de Eden Spencer en la producción de Hulu “The handmaid’s tale” aseguró que siempre ha querido tener hijos e incluso ha pensado en ser madre joven, pero está preocupada por trabajar en una industria que “estigmatiza a las mujeres jóvenes que tienen hijos y las mira de distinta manera. Me preocupa que, si no trabajo, no haya dinero ni apoyo para los niños que tendría”, dijo la famosa actriz a la revista People.

Y aunque Sydney reconoce que Amy Adams, su coprotagonista en “Sharp objects” le aconsejó previamente que es posible lograr un equilibrio entre la vida dentro y fuera de la pantalla, la joven actriz no cree que tenga el lujo de poder bajar el ritmo de trabajo que hasta ahora ha tenido. “Si quisiera tomarme un descanso de seis meses, no tengo ingresos para cubrirlo. No tengo a nadie que me mantenga, no tengo a nadie a quien pueda recurrir para pagar las cuentas o pedir ayuda”, aseveró.

Sydney añadió que, a diferencia de lo que se cree públicamente, los actores ya no reciben la misma paga que antes, y que con las plataformas de streaming ya no se obtienen ganancias. “Las estrellas consagradas siguen cobrando, pero yo tengo que dar el 5% a mi abogado, el 10% a mis agentes, el 3% o algo así a mi gestor de negocios. Tengo que pagar a mi publicista cada mes y eso es más que mi hipoteca”. Esto, de hecho, es parte de lo que llevó a Sweeney a aceptar varios acuerdos con marcas. “Si sólo actuara, no podría permitirme mi vida en Los Ángeles. Acepto acuerdos porque tengo que hacerlo”, explicó.

Aún así, la carrera de la estrella va en ascenso. Actualmente se prepara para protagonizar la cinta “Madame Web” junto a Dakota Johnson, Emma Roberts y Adam Scott. También aparecerá en “National anthem”, con Simon Rex y Eric Dane. Además, a principios de este mes recibió dos nominaciones a los premios Emmy por su trabajo en “Euphoria” y “The white lotus”.

“No lo esperaba. Cuando me enamoré de la actuación y cuando me enamoré de mis personajes, realmente no pensé en los premios. Había tantos actores increíbles a los que estaba apoyando, que no me sentía preparada para las nominaciones”, reveló la actriz a People el día en que se anunciaron los candidatos.

También te puede interesar:

-Desde la alfombra y en una pose sugerente, Sydney Sweeney presume sus atributos para Vogue

-Chloe Cherry, de la serie “Euphoria”, desarrolló un trastorno alimenticio al incursionar en el cine para adultos