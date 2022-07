Carlos Bonavides narra la pesadilla que vivió en su reciente crisis de salud: “Peor que la operación del riñón”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace unos días se dio a conocer que el actor Carlos Bonavides fue hospitalizado de emergencia por problemas relacionados con una bacteria, aunque por fortuna ya se encuentra estable y fuera de peligro, él mismo narró la pesadilla que vivió durante su reciente crisis de salud que lo llevó a pensar que moriría.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, el también comediante de 81 años compartió algunos detalles de los malestares que lo obligaron a llegar al área de urgencias de un hospital ubicado en la Ciudad de México.

“Me puse muy mal por una diarrea que no era diarrea, era una manguera. Tuve una deshidratación terrible por una bacteria que se me complicó por los divertículos y por una hernia hiatal que tengo”, explicó.

El actor recordado por su personaje de Huicho Domínguez en la telenovela ‘El Premio Mayor’, reveló que fue sometido a diversos estudios que confirmaron se encuentra fuera de peligro, pero sin lugar a dudas esta ha sido una de las experiencias más terribles por las que ha pasado, incluso por encima de los problemas de salud que presentó en 2018, cuando le fue extraído un riñón debido a un tumor cancerígeno.

“Esta fue una pesadilla peor que la operación del riñón. Le dije a mi chofer que se parara frente a la puerta de urgencias y me caí, me di un trancazo y luego me ayudaron, me llevaron a emergencia, pero antes de que me pusieran todas las cosas yo necesitaba ir al baño urgentemente y me volví a caer, luego me desmayé. Estuve inconsciente un tiempo“, señaló aún convaleciente desde el hospital.

El histrión agradeció la atención privilegiada que ha tenido por parte de los médicos, e incluso se conmovió hasta las lágrimas cuando habló del apoyo incondicional de su esposa.

Y fue precisamente Yodi Marcos, quien confesó ante las cámaras del programa ‘Hoy’ que Carlos Bonavides está fuera de peligro, pero ha sido una experiencia difícil que lo llevó a pensar que moriría.

“Ya está controlada la bacteria y los estudios han confirmado que se encuentra bien y fuera de peligro. Es la primera vez que Carlos me dice que tuvo miedo, ni cuando le quitaron el riñón con cáncer sintió el pánico, él creyó que ahora si ya no la contaba“, confesó.

Asimismo, uno de los médicos que lo atendió refirió que el actor logró superar el riesgo.

“Llegó en estado de gravedad, posteriormente pasó a un estado delicado y ahorita está estable. El riesgo que tuvo en un inicio ya lo pasó. Por los antecedentes de su riñón único hay que atenderlo de forma pronta porque puede caer en una descompensación severa y un daño renal muy importante”, expresó.

