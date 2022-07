Directora de la primaria de Uvalde habla tras la masacre en la que fueron asesinados 19 niños y dos maestras

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de ser suspendida unos días y reincorporada a su trabajo en las recientes horas, la directora de la primaria Robb de Uvalde, Mandy Gutiérrez, rompió el silencio tras la masacre del pasado 24 de mayo en donde fueron asesinados 19 niños y dos maestras.

En entrevista para CNN, la mujer rechazó tener la responsabilidad completa por las graves fallas de seguridad que propiciaron el tiroteo perpetrado por Salvador Ramos.

“Cada vez que había una alerta, todos los maestros de ese campus lo interpretaban como que podría tratarse de una posible situación en aumento”, dijo sobre el reporte legislativo que citaba una “cultura de incumplimiento de las políticas de seguridad” en la escuela.

El Distrito Escolar de Uvalde informó que la directora Mandy Gutiérrez se incorpora para seguir desempeñando sus labores en la primaria Robb.https://t.co/RjXFDdHBjy — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) July 29, 2022

“Siento que seguí la capacitación que me dieron lo mejor que pude. Y dudaré de mí misma por el resto de mi vida”, añadió sobre las acciones que emprendió el fatídico día.

Al ser cuestionada sobre la demora en la entrada de las fuerzas policiales, Gutiérrez señaló: “No soy agente de la ley y no puedo juzgar y decirles cómo hacer su trabajo, al igual que no les pediría que me digan cómo hacer el mío”.

“Culparía a las cosas que están fuera de mi círculo de control, que es que no puedo hacer las leyes. Así que no puedo, no puedo decidir qué edad tienes que tener para comprar un arma de fuego. No puedo decidir cuántas rondas de municiones puede comprar alguien. No puedo determinar la cantidad de seguridad que tenemos disponible en el campus”, añadió.

La mujer que inició como maestra en 2008, posteriormente trabajó para el Distrito Escolar Independiente y Consolidado de Uvalde durante más de 20 años.

