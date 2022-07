Una mujer acusó a Thomas Partey de violación durante una fiesta de cumpleaños del jugador en Ibiza

Una mujer acusó a Thomas Partey, futbolista del Arsenal de la Premier League, de haberla agredido sexualmente durante una fiesta del futbolista en Ibiza, España. La presunta víctima subió varios hilos en Twitter dando detalles de los hechos ocurridos.

“Me desperté con él abofeteando en la cara y forzándolo en mi boca. Le rogué que se detuviera y le dije que iba a vomitar, se rió y se limitó a forzarse en mi boca mientras yo lloraba y lo empujaba. Me desmayé y me desperté con dolor vaginal y al día siguiente sangré”, expuso la mujer.

I woke up to him slapping me in the face and forcing it in my mouth. I begged him to stop and told him I was going to throw up, he laughed and confined to force himself in my mouth as I cried and pushed him off.



I passed out and woke up sore vaginally and the next day I bled https://t.co/F2It9dbTy3 — 🧍🏽‍♀️ (@deffonotchaur) July 29, 2022

En otro de los tuits está una conversación en Whatsapp donde explica que presuntamente los hechos ocurrieron durante una fiesta a la que el jugador la obligó a ir, a pesar de que iba otro grupo de mujeres.

I’m making a separate thread now for all of the evidence I have for me reporting this etc



20th of June after leaving the hotel I told Thomas’ agent what he had done to me, he then forwarded it to Thomas and Thomas finally replied about what I had accused him of pic.twitter.com/OitZl0soF3 — 🧍🏽‍♀️ (@deffonotchaur) July 29, 2022

La mujer reportó el caso, que ocurrió en junio de 2021 a las autoridades e incluso el Arsenal y la Federación de Inglaterra tenía conocimiento del caso, pero como el jugador no representaba un peligro y la mujer era mayor de 18 años de edad no tomaron medidas.

“Me dijo que no tiene que despertarme, me miró a la cara y se rió. Dije que estaba llorando frente a él y le pregunté por qué me haría eso después de que regresó a la habitación enojado porque le había enviado un mensaje de texto con la acusación. Él ha hecho esto antes. Muchas chicas saben esto. Defiéndelo si quieres”, dijo la mujer sobre los hechos de la presunta violación.

Ahora ha tomado cartas en el asunto porque afirmó que no tiene ganas de vivir y declaró que no puede volver a ser la persona que fue antes de ser violada.

“La razón por la que estoy dispuesto a hablar ahora es porque he perdido todo el amor que tenía por estar vivo, me despierto todos los días confiando en los sedantes para evitar sufrir crisis nerviosas. No puedo dormir sin pesadillas, nunca podré volver a ser la persona que era antes de que me hiciera esto”, dijo la víctima. when my mother has to bury me I hope the words you’ve screamed to push me to it will bring you happiness and closure knowing you protected a rapist and drove a victim of him to end it all.



I am so so so sorry to my loved ones for this. I hope you know I tried.— 🧍🏽‍♀️ (@deffonotchaur) July 29, 2022

En su último tuit escribió varias palabras como si fuera quitarse la vida y dedicando palabras tanto a su agresor como a su madre. Hasta el momento se desconoce el estado de la presunta víctima y si Thomas Partey será detenido para realizar las investigaciones.

“Cuando mi madre tenga que enterrarme, espero que las palabras que gritaste para empujarme a hacerlo te traigan felicidad y cierre sabiendo que protegiste a un violador y condujiste a una víctima de él para terminar con todo. Lo siento mucho por mis seres queridos por esto. Espero que sepas que lo intenté”, concluyó.

