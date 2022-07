El mexicano Marcel Ruiz se desliga de Guatemala: el futbolista azteca sigue siendo una opción más para jugar con México 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En el fútbol moderno es muy habitual conocer casos de jugadores que cuentan con varías nacionalidades, comienzan representando a una y finalmente se decantan por otra. Este pudo haber sido el caso de Marcel Ruiz, futbolista del Toluca que había sido vinculado con la selección de Guatemala de Luis Fernando Tena, pero el propio jugador reveló que esto sería imposible.

Meses atrás se habló de la posibilidad de que el joven futbolista de 21 años se decidiera a jugar con la selección guatemalteca. Los reportes indicaban que el chico contaba con ascendencia de aquel país y que Luis Fernando Tena lo había colocado en su radar para arrebatárselo a El Tri. Pero Ruiz se encargó de desmentir dichas informaciones y eliminar la posibilidad.

“No se quien invento ese rumor, pero no soy de Guatemala, ni tengo ascendencia guatemalteca ni nada. Tengo ascendencia cubana, no se si por eso se han confundido. Pero es mentira”, sentenció el futbolista en unas declaraciones recopiladas por Fútbol Total MX. View this post on Instagram A post shared by Marcel Ruiz Suarez (@marcelruizsuarez)

Mentira tomada con humor

A pesar de que se ha venido generando información falsa sobre él, Marcel Ruiz aseguró que ha estado tomando todo de buena manera. De hecho, el futbolista del Toluca relató como han usado dichas informaciones para ser el blanco de burlas entre sus compañeros.

“Me dio risa. Todos mis compañeros comenzaron a molestar con el tema porque obviamente todos sabes que no hay forma de representar a Guatemala. Me molestaron y lo tomé tranquilo. No fue un tema que me molestara ni que me quitara el sueño, pero nada de eso es cierto”, recalcó.

