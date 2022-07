¿Qué tan perfecta es la olla Perfect Pot?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Como experta en utensilios de cocina, tengo una gran cantidad de ollas y sartenes, incluidos ocho hornos holandeses de varios tamaños. Son demasiados para guardarlos de manera ordenada en mi pequeña cocina, pero los uso todos.

Así que cuando Our Place, creador de la súper popular Always Pan, lanzó la Perfect Pot, yo tenía curiosidad por saber si podría agregar algo más a mi colección de utensilios de cocina.

La Perfect Pot, $165, es la hermana más grande y profunda de la Always Pan, que probé hace poco en mi cocina, y obtuvo resultados variados. La Perfect Pot viene en siete colores (la Always Pan viene en esos mismos siete colores, más otros tres) para que puedas comprar un par haciendo juego si lo deseas.

A diferencia de la Always Pan, la Perfect Pot puede pasar de la estufa al horno, lo que la hace similar, pero no idéntica, a un horno holandés. Mientras que los hornos holandeses suelen estar hechos de hierro fundido revestido, tanto la Perfect Pot como la Always Pan están hechas de aluminio fundido con un acabado antiadherente de cerámica. Y, como la tapa tiene un pico y un colador incorporados, no queda tan ajustada como la de un horno holandés tradicional.

¿Por qué necesitarías una Perfect Pot?

¿Qué puede hacer la Perfect Pot, de manera perfecta o no, que no hacen otros utensilios de cocina? Según Our Place, prácticamente todo. El fabricante afirma que la olla puede reemplazar a tu “olla, horno holandés, cacerola, estante para asar, vaporera, colador, sartén y soporte para cuchara” (porque la cuchara de madera incluida se puede apoyar en las manijas de la olla, como se muestra arriba).

Al igual que con la Always Pan, las afirmaciones sobre la olla Perfect Pot son un poco exageradas.

“Fabricada con el mismo ingenio innovador que hizo que la Always Pan se convirtiera en un éxito de ventas, la Perfect Pot hace de todo, desde hervir hasta hornear, desde freír hasta cocinar al vapor”, asegura el sitio web. “En pocas palabras, reinventamos lo que una olla puede llegar a ser y el resultado es que una olla puede ser perfecta”.

¿Y quién podría beneficiarse de esta perfección? “Está diseñada para cualquier persona que coma”, dijo Johanna Albertsson, vocera de Our Place, por correo electrónico, junto con un emoji sonriente.

En el laboratorio de utensilios de cocina de Consumer Reports en Yonkers, Nueva York, sometimos a la Perfect Pot a las mismas pruebas rigurosas que usamos para evaluar hornos holandeses: hornear pan, cocinar pecho de res, hacer salsa de tomate a fuego lento y hervir agua. Y funcionó bien, casi a la perfección, de hecho. Pero como está hecha de un material diferente al de los hornos holandeses que probamos, no la encontrarás en esas calificaciones comparativas.

A continuación, te contaré cómo le fue a la Perfect Pot en esas pruebas y cómo le fue en mi propia cocina. Mi evaluación de la Perfect Pot coincidió con una visita prolongada de mi familia, lo cual me dio la oportunidad de usarla para preparar varias comidas.

Terminé dejándola sobre la estufa durante algunas semanas para poder usarla tanto como fuera posible. De inmediato descubrí que es muy fácil de limpiar -solo hay que lavarla a mano con un poco de detergente para platos-, así que adopté una rutina cómoda: cocinar, limpiar, enjuagar y repetir.

¿Qué hay en la caja?

La Perfect Pot viene con una tapa con un colador incorporado, un estante para cocinar al vapor o asar y una cuchara de madera. La olla tiene un pico vertedor integrado. A diferencia de la Always Pan, que tiene una vaporera totalmente metálica, el estante de la vaporera de la Perfect Pot tiene patas recubiertas de silicona para que la superficie antiadherente no se raye. Una excelente mejora.

Lo primero que notas sobre la Perfect Pot en sí es que es súper liviana. Pesa poco menos de 5 libras, una fracción del peso de los hornos holandeses de hierro fundido de nuestro listado de calificaciones, que pesan entre 7.3 y 15.1 libras. Si a eso le sumas el peso de la comida adentro, meter y sacar un horno holandés del horno puede ser un trabajo pesado. Lo sé porque acabo de asar un pollo de 5 libras en mi Le Creuset ovalado. Con un peso total de más de 17 libras, fue una verdadera sesión de entrenamiento. Para cocinar con la Perfect Pot no se necesita tener brazos tan fuertes.

Impresiones del laboratorio

Nuestros técnicos de laboratorio están de acuerdo en que la Perfect Pot es fácil de limpiar y le dieron una puntuación de Excelente en esa prueba, que está a la par con nuestros mejores hornos holandeses. También se destacó en otros aspectos. “Resultó ser particularmente buena para hacer salsas a fuego lento y cocinar de manera uniforme, en comparación con los hornos holandeses de hierro fundido que probamos”, señala Tara Casaregola, quien supervisa nuestras pruebas de artículos de cocina.

En general, la Perfect Pot obtuvo la puntuación más alta de todas las cacerolas que probamos como hornos holandeses. De hecho, esta olla obtuvo una puntuación de Excelente en las pruebas de uniformidad de cocción, cocción de salsas a fuego lento y velocidad de calentamiento. También es excelente para hornear pan (como verás a continuación), lo que le dio puntajes de primer nivel en todos los aspectos.

De todas formas, es una rareza: no es un horno holandés tradicional ni tampoco una olla simple y anticuada. No solo está hecha de un material diferente, sino que solo es apta para el horno hasta los 425° F en comparación con los hornos holandeses de hierro fundido esmaltado que probamos, que pueden soportar temperaturas de 500° F a 600° F en el horno.

Comencemos a cocinar

La sopa me pareció un buen punto de partida, así que preparé sopa de chícharos (guisantes) partidos con jamón ahumado. Llevo años haciéndola, así que no seguí una receta, pero el primer paso consiste en dorar el mirepoix (cebollas, apio y zanahorias salteadas). Al igual que con la Always Pan, las verduras no se caramelizaron tan bien como en mi olla de sopa de acero inoxidable. Después de agregar el jamón, el caldo y los chícharos partidos y cocinarla durante unas horas en la estufa, salió bien. Pero las verduras caramelizadas le hubieran dado a la sopa un sabor más intenso.

El siguiente plato del menú fueron espinacas a la crema. Usé la vaporera para cocinar las espinacas, luego las aparté para hacer la salsa de crema (mantequilla, harina, leche y un poco de queso crema) antes de volver a mezclar todo. La superficie antiadherente fue una verdadera ventaja en este paso.

Durante las siguientes semanas, cocinamos papas para una receta (tacos de papa y chorizo) e hicimos mucha pasta para otras, como macarrones con queso y boloñesa. Como es liviana y tiene un colador en la tapa, escurrir el agua de la pasta no supuso prácticamente ningún esfuerzo, pero tuve que usar agarraderas gruesas porque las manijas se calientan mucho, incluso cuando estás cocinando en la estufa.

Y ahora, ¡a guisar! Por lo general, cuando cocino carne a fuego lento, la doro en la estufa usando un horno holandés, la retiro para caramelizar las cebollas, luego, vuelvo a incorporar la carne y agrego los otros ingredientes: tomates o lo que requiera la receta. Después, pongo el horno holandés en el horno y cocino todo lentamente a fuego bajo, es decir, 325 °F.

Preparé vindaloo de cerdo en la Perfect Pot pero, cuando doré la carne, no logré la caramelización (esos deliciosos trozos marrones) que obtienes en un horno holandés o en una sartén sin recubrimiento. Agregué las especias, el tamarindo y el caldo, y lo cociné en el horno por unas horas. Pero, ya que la tapa no es tan hermética como la de un horno holandés, tuve que seguir revisando el nivel del líquido. Al final, a mi vindaloo le faltó el color que da la carne bien dorada, pero aun así estaba sabroso.

Para evaluar el horneado de pan en los laboratorios, nuestros ingenieros usan barras de masa de pan congeladas compradas en el supermercado (por su consistencia) y las cocinan según las instrucciones del paquete a 375° F. Yo no horneo pan (o debería decir que nunca he horneado con éxito un pan de levadura), pero en casa intenté cocinar los panes congelados con la Perfect Pot. Metí dos panes en la olla para que la masa llenara la olla después de leudar, y los horneé hasta que quedaron bien dorados (como se puede ver en la foto).

Eso me animó a hacer mi propio pan de levadura. Encontré una receta para preparar un pan dulce irlandés relleno de frutas (Barmbrack) que se hornea a 350° F. Y debo admitir que quedó muy, pero muy bueno. Quedó lindo y crujiente en los bordes y suave por dentro.

Si te gusta hacer pan, ten en cuenta que la Perfect Pot puede tolerar una temperatura máxima de 425° F en el horno. Algunos panes, como los panes sin amasar, requieren una temperatura más alta de hasta 500 °F, que la Perfect Pot no tolera. (Un horno holandés sí puede).

Conclusión

Como ventajas, la Perfect Pot es liviana, calienta el agua rápidamente y es muy fácil de limpiar, incluso después de hacer una boloñesa espesa con mucho tomate. Como desventajas, no es tan buena para dorar la carne o las verduras: típico de los utensilios de cocina antiadherentes, así que no brindará esa caramelización dorada o el gusto delicioso que se puede lograr con ollas más pesadas. Entonces, considera los requisitos de tus platos favoritos antes de presionar el botón “continuar con el pago”.

A pesar de sus méritos y de las afirmaciones de Our Place, hay otras ollas del mismo tamaño que, según mi experiencia, son más versátiles y más apropiadas que la Perfect Pot para ciertas tareas culinarias. Por ejemplo, un horno holandés de hierro fundido es mejor para dorar y guisar carne y, cuando preparas sopa en una olla de acero inoxidable, puedes dorar la carne y caramelizar las cebollas y las verduras en la misma olla, agregando capas de sabor.

Pero, si no cocinas esas comidas, la Perfect Pot podría ser una olla principal adecuada, si no perfecta, para ti. Si ese es el caso, considera el costo: puedes comprar un horno holandés por mucho más o mucho menos (los precios de los que probamos van desde $60 hasta $340). Para analizar estas alternativas, consulta nuestras calificaciones para hornos holandeses y juegos de artículos de cocina antiadherentes y de acero inoxidable, que incluyen ollas más baratas que a menudo se pueden comprar por separado y que tienen casi las mismas funciones que la Perfect Pot. Después de usarla en mi cocina durante semanas, puedo afirmar que esta olla, pese a todas sus virtudes, no es la opción perfecta para mi estilo de cocina. Solo tú puedes decir qué tan perfecta podría ser para el tuyo.

Aunque la Perfect Pot no está incluida en nuestras calificaciones, está disponible en Our Place.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.