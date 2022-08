Johnny Depp presenta su primera colección de grabados y gana millones de dólares por sus ventas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El panorama para Johnny Depp ha cambiado en los últimos días después de un intenso y mediático juicio de seis semanas en el que se expusieron algunos pasajes complicados de su relación con Amber Heard. Mientras el actor se prepara para volver a los sets de filmación de sus próximas películas, sus obras de arte le han hecho ganar millones de dólares.

De acuerdo con The Sunday-Times, Depp ha ganado más de $3.6 millones de dólares tras poner a la venta 780 grabados en la galería Castle Fine Art de Londres, que se agotaron “casi inmediatamente”. La colección “Friends and heroes”, su primera incursión formal al arte, incluye cuatro retratos de Bob Dylan, Elizabeth Taylor, Al Pacino y Keith Richards, y están a la venta de forma individual y en conjunto. Según la galería, Depp se centró en “personas que ha conocido bien y que le han inspirado como persona”. “Cada imagen es un reflejo íntimo de su carácter a los ojos de Johnny; un retrato de cómo se han revelado ante él”, dijo Castle Fine Art sobre el arte pop callejero del actor.

“Desde su querido amigo Keith Richards, que inspiró los gestos del infame Capitán Jack Sparrow, hasta Bob Dylan, cuya influencia creativa en el artista se ve en su vívido e inmortal retrato”, añadió el recinto. Cada retrato de edición limitada se cotiza en línea en $3.973 dólares y el conjunto de cuatro por $15.040 dólares.

“Siempre he utilizado el arte para expresar mis sentimientos y para reflexionar sobre lo que más me importa, como mi familia, mis amigos y la gente que admiro”, dijo Depp en un comunicado compartido por la galería. “Mis cuadros rodean mi vida, pero me los guardé para mí y me limité. Nadie debería limitarse jamás”.

Antes de la publicación, la galería compartió en Instagram una foto entre bastidores de Depp trabajando, pintando en el estudio. El actor también publicó una imagen de sí mismo posando con el conjunto de obras, enmarcado y colgado en una pared.

Los seguidores del artista clamaron por la colección, y “este lanzamiento mundial demostró ser el más rápidamente vendido hasta la fecha, agotándose en sólo horas”, dijo Castle Fine Art.

La venta de obras de Depp se produce semanas después de que a su ex esposa, Amber Heard, le fuera denegada una solicitud de anulación del juicio en el que se le dictaminó pagar al actor más de $10 millones de dólares por daños y perjuicios. En las semanas transcurridas desde el juicio, la estrella de Hollywood ha estado de gira en el extranjero actuando al lado del guitarrista Jeff Beck, con quien ha publicado un nuevo álbum de estudio. View this post on Instagram A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

