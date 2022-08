Karina Banda en exclusiva: Lanza su propia tienda virtual con una línea de ropa, ‘Ave Concept’, en honor a sus seguidoras y su tío

Exclusiva

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de dos años de pruebas, tanto de las soñadas, como haberse casado con el amor de su vida, Carlos Ponce; como las tristes y las no esperadas como la muerte de su tío, la salida de ‘Enamorándonos’, y luego la llegada de ‘La Isla de Enamorándonos’ con su esposo de co-host, Karina Banda se lanza a una nueva aventura, su propia tienda virtual que comienza con una línea de ropa a su estilo: libre.

Y lo más emocionante que le puso ‘Ave Concept’ en honor a su fallecido tío, el que se manifiesta en cada paso de su vida a través de plumas que pone en el camino de Karina, y además porque asegura que eso somos las mujeres: aves únicas, hermosa, que cuando desplegamos nuestras alas nos empoderamos y somos libres.

En exclusiva, Karina Banda nos habla de su línea, de su vida, de los sueños y de cómo y qué la ayudó a salir de cada uno de los golpes que recibió en esto dos últimos años.

-Nueva aventura, lanzas tu propia línea de ropa y con mucho sentimiento

Karina Banda: Pues lo has dicho así tal cual, una aventura porque esto que estoy viendo es eso. Decidí lanzarme como emprendedora siguiendo el ejemplo de todas las mujeres, muchas de ellas latinas, que deciden iniciar sus propios sueños, y sus propios negocios. Yo quería que fuera algo con lo que les regresara mucho de lo que ellas me dan a mí.

Siempre me decían: “Kari, saca algo tuyo o en algo propio, nos encantaría que sacaras una línea de maquillaje, nos encantaría que hicieras algo que tuviera tu nombre”… No es una línea de maquillaje, es una tienda virtual por ahora de ropa, pero es como la forma de yo expresarles mi cariño, eligiendo piezas que son piezas con las que yo me identifico, sé que muchas de ellas también las van a disfrutar, y van a tener algo que saben que yo elegí con mucho cariño para ellas.

-¿Estás diseñando tu propia línea?

Karina Banda: Mis respetos para toda la gente que está en esta industria, porque cuando yo entré me di cuenta que todo lo que hay detrás de, pero sobre todo, también la responsabilidad, si hay algo que yo valoro mucho de mis seguidoras es su confianza, y yo no podría recomendarles algo, ni sugerirles adquirir algo con lo que yo no estoy bien segura de que es algo con lo que ellas van a estar felices con la prenda o con la pieza…

Lo más inteligente que hice fue acercarme con expertos, con gente que sabe ya de hace mucho tiempo y tiene muchos años en esta industria de la moda, y dejarme guiar. Poco a poco, y ya que vaya aprendiendo más, me encantaría poder venir con algo diseñado por mí. Todo mi sello, y toda mi esencia, pero sí ese es un proceso largo porque las prendas de vestir son básicamente nuestra segunda piel, tú con una prenda expresas todo, tu personalidad, también tus sentimientos, situaciones que estás viviendo, quién tú eres… Ahí también parte de la responsabilidad de elegir algo que lleva el corazón.

Karina Banda. Foto: Ave Concept

-Si alguien entra a tu tienda virtual, ¿qué se encuentra?

Karina Banda: Se va a encontrar con ropa cómoda, sin perder el verte femenina… La comodidad hoy en día no es negociable, después de la pandemia todas buscamos y queremos comodidad, cuando me ven más pegadita y en tacones es porque es parte de mi trabajo, pero a mí me encanta sentirme cómoda, me encanta tener ropa holgada, ropa con la que pueda fluir, con la que me sienta segura… Hay que comprar inteligente, piezas que te sirvan para diferentes ocasiones. Por ejemplo, para ir a la playa o que si le pones unos accesorios puedes usarla para ir a cenar o para una ocasión especial, esa también es la idea, que las chicas puedan darle diferentes giros, diferentes usos a las prendas, y sacarle más provecho a lo que adquirieron.

-¿Precios accesibles, un poquito de todo?

Karina Banda: Yo diría que bastante accesibles, dentro de lo que es. Yo también soy un poquito ‘codo’, soy de las que me gusta invertir en zapatos, y en una buena bolsa, ya la prenda puede variar, no es necesario invertir creo yo tanto dinero, al menos que sea una ocasión extremadamente especial, me estoy yendo por ahí, que sea algo que las chicas puedan comprar, que esté a su alcance, y también con la facilidad en las que tú puedes elegir hacer a cuatro pagos, sin intereses, yo busqué todo eso porque quiero que ellas tengan la posibilidad de adquirirlas.

-¿Cuál es la motivación detrás de esto?

Karina Banda: La pandemia trajo muchas cosas, trajo pérdidas porque a mí me trajo una pérdida, que al día de hoy me duele y vivo con ella, y esta pérdida ha sido una motivación muy importante para mí en este proyecto que tiene una historia muy bonita y muy especial y está dedicado para mi tío.

-Tu tío y esa pluma que reconfirma en todo momento que está cerca…

Karina Banda: Sí, por eso se llama Ave Concept mi marca. Ave es porque creo además que mi tío a través de las aves se manifiesta, y me dice que está conmigo y que está en mi vida y que me está apoyando en todo. También entendí que las mujeres tenemos que trabajar en ser esto, en ser aves y me refiero a ser libres de todo; sentirte libre desde un día que salgas a caminar y te sientas cómoda, y te sientas libre con lo que tienes puesto. Desde sentirte libre que no te de miedo tomar una nueva oportunidad de trabajo o que no te de miedo hacer un viaje que siempre has querido… El sentirte libre de volar en todos los aspectos, de querer volar.

Todas las mujeres somos aves, todas somos diferentes, no hay una nave que sea igual, pero cada a una tiene su propia belleza y tú ves un ave y siempre vas a encontrarla hermosa, y una tiene un plumaje diferente y el tono es diferente. Tenemos el ave fénix, esas aves que resurgen de las cenizas y están listas para volver a volar. Entendí que este concepto de ave es algo con lo que también quiero motivar mucho a las chicas a eso. Te voy a decir algo que puede sonar un poco raro, cuando dicen esto que una mujer se ve como muy guapa, muy empoderada y hacen la broma y dicen ‘En Perra’, ya no quiero que lo digan, es ‘En Ave’, ahora sí a donde quiera me voy ahorita abro las alas y vuelo así que ponte las pilas.

Karina Banda. Foto: Ave Concept

-¿Qué significa la pluma para ti?

Karina Banda: El 30 de julio, hace 2 años, Carlos y yo nos estábamos casando por el civil en Miami, y justo cuando salgo en el lugar en donde estábamos, viene un amigo mío y me dice: “Oye, esta pluma ha estado volando todo el tiempo aquí afuera desde que tú llegaste, no sé qué significa pero te la quiero dar”… En ese momento estaban operando a mi tío, le estaban haciendo una biopsia que después resultó ser cáncer, pero nos enteramos el día después de que murió, que nos dieron los resultados, todo esto pasó en menos de 2 semanas… Cuando me entregan la pluma, obviamente yo me estaba casando con Carlos, y estaba feliz, pero otra parte de mí estaba preocupada, triste, nerviosa porque yo sabía que estaba mi tío en una cirugía, y también el miedo de lo que podían encontrar. Cuando él me da la pluma, yo inmediatamente pensé es mi tío, es mi tío, me está diciendo que aquí está conmigo, la guardo y lo tengo presente.

El 2 de agosto vino el cumpleaños de mi tío, y el 9 de agosto falleció. Después de esa fecha, en momentos especiales o en situaciones especiales, yo me encontraba una pluma. Por ejemplo, Carlos y yo nos vamos a un lugar a distraernos, y me encontraba la pluma, o en mi casa. Hace unos meses, para Semana Santa, yo fui a Guanajuato, no había ido desde que mi tío estaba vivo, no pudo acompañarlo cuando falleció en su funeral ni nada por la pandemia. Cuando yo llego al rancho había plumas por todos lados en el piso, entonces para mí es como que llegué al lugar, fue también mi confirmación de que, sí entendí las plumas eras tú porque llegué a su lugar, a donde era su vida…

Más allá de eso, justo cuando estaba pensando en el nombre de la marca, ya traía en mi mente lo de ave por qué y justo estoy platicando con mis amigos, y en mi teléfono me sale una memoria y era la última foto que yo tengo con mi tío y él en su gorra tiene un ave, ese momento para mí fue como que ya no tengo nada que pensar, ese el nombre, entonces este pues así fue como llegamos a ave.

-¿Qué crees que te diría tu tío el día que lances tu marca?

Karina Banda: Mi tío me diría que soy su triunfadora, porque él era muy orgulloso de mí y eso me hace sentir muy lindo, él me presumía en todas partes. En una ocasión, en unos Premios TV y Novelas que yo estaba nominada, él compartió esa foto en Facebook que yo salgo con mi mamá y él escribió: “Mis triunfadoras”… Con eso me quedó así como muy claro que él me quiere ver triunfar. Y segundo, me diría que me ama mucho, y que sí que es él, el que ha estado conmigo en todo este tiempo.

-¿Y que le dirías tú a tu tío?

Karina Banda: Ay yo le diría, (se emociona y llora) que lo amo mucho y que gracias por todas las personas que me ha puesto en el camino, y que me han ayudado a poder lograr este sueño, porque yo sé que aunque él no está aquí físicamente para ayudarme, siempre ha habido en mi vida muchas personas que han sido herramientas que él está usando para a través de ellos darme el apoyo que me hacía falta.

Karina Banda en la última foto que se tomó con su tío y en su gorra trae un ave. Foto: Karina Banda

-En estos 2 años te ha tocado resurgir como tu ‘ave fenix’ varias veces, porque la vida te ha puesto muchas pruebas: la muerte de tu tío, salir de ‘El Gordo y La Flaca”, entrar a ‘Enamorándonos’, luego abruptamente salir e irte a ‘La Isla de Enamorándonos’ y ahora con su esposo, Carlos Ponce, ¿ cómo te reconstruyes frente a tantas pruebas juntas dentro de un periodo tan corto?

Karina Banda: Sí, sabes que puede sonar a lo mejor trillado, pero te aseguro y te puedo confirmar que todo es cuestión de actitud. Yo decidí sacarle la vuelta a lo que vivía, ver el lado positivo y tratar de sacar lo mejor de lo que estaba viviendo, entendí que no ganaba nada con ponerme a pensar, el qué pasó, el tratar de entender, porque lo hecho, hecho está. Pueden ser situaciones que nos tocó vivir o puede ser decisiones que tomamos que nos llevaron a eso o situaciones en las que nosotros nos pusimos… Todo en esta vida son aprendizajes.

Mirar el lado positivo de la moneda y rodearte de personas que te hagan bien, en eso Carlos es increíble como me ha motivado. Porque de verdad que la mente es traicionera, y a veces también cuando uno está tratando de enfocarse en lo bueno viene el diablito y te habla por el otro lado, pero para eso es importante tener a alguien contigo que sea quien te recuerde las cosas buenas, el lado bonito de la historia. A veces es difícil encontrar un lado bonito, pero Dios confío en ti, Dios este es tu plan, entiendo que este no es mi lugar o entiendo que esta no es la persona con la que quieres que esté en este momento, por darte ejemplo, voy a dejártelo a ti, tú dime y yo confío en ti.

Karina Banda y Carlos Ponce en los Upfront de Univision. Foto: TelevisaUnivision

Cuando uno confía, después dices “ya entendí”, y me pasó ahora con la isla, cuando pasa todo esto con Carlos o sea yo veo para atrás y veo todo lo que pasamos y ahora digo, “wow, es que sí el plan de Dios es perfecto”. Su plan no era que yo estuviera en el estudio, su plan era que yo comenzara esta nueva aventura junto a Carlos y que empezáramos este proyecto, algo nuestro, de cero. Hay que volar, porque si uno se queda estancado en esa situación no vas a descubrirlo lo que hay nuevo para ti.

-¿Qué le dices a estas mujeres que te fueron llevando a que este 2 de agosto nazca Ave Concept?

Karina Banda: A todas las mujeres que son las culpables de que este 2 de agosto nazca Ave Concept, les doy las gracias, gracias por motivarme, gracias por hacerme mejor persona, por hacerme mejor mujer, y por ayudarme a salir de una zona de confort en la que estaba, lo más importante por motivarme a atreverme a volar y a emprender, gracias por su cariño, por su confianza y espero que así como ustedes me motivaron a mí, el concepto ave las motive a ustedes a sentirse más libres y atreverse a volar y llegar a otros horizontes.

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Karina Banda debuta como actriz al lado de su esposo Carlos Ponce para ‘Living La Vida Prime’

•¡Sorpresa! Carlos Ponce se va con Karina Banda a ‘Enamorándonos, La Isla’

•Karina Banda: Así anunció la salida de ‘Enamorándonos’ para conducir el reality del show