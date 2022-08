Alexa Dellanos luce su retaguardia usando un minivestido que deja al descubierto gran parte de su cuerpo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En las últimas semanas Alexa Dellanos ha estado de viaje y ahora se encuentra en Ibiza, disfrutando del clima y la vida nocturna. En su cuenta de Instagram compartió fotos y videos que la muestran luciendo su voluptuosa figura con un minivestido negro lleno de transparencias que dejó al descubierto gran parte de su cuerpo. Usando ese sexy atuendo ella salió a un club para bailar y divertirse.

Las altas temperaturas hicieron que la influencer se refrescara en el mar, usando un microbikini con tanga multicolor. Poco después caminó en los alrededores del resort en donde se hospeda luciendo un traje de baño azul con original diseño; Alexa escribió junto a una de sus publicaciones el mensaje “el mejor capítulo de mi historia comienza ahora”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Durante su estancia en Madrid Alexa Dellanos posó en la azotea de un edicio, luciendo sus caderas y minicintura mientras modelaba un traje de baño de corte alto en varios colores; esas imágenes obtuvieron más de 367,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

