Centro de Servicios Comunitarios del condado de Orange anima a los latinos a que los visiten para recibir ayuda y recursos en español

Un grupo de residentes de Oak View, una comunidad primordialmente latina en la ciudad de Huntington Beach, llegó a conocer un centro de servicios comunitarios para los residentes del condado de Orange.

Lo que más les agradó a los visitantes es que este centro ofrece servicios desde cómo solicitar para el Medi-Cal, recibir servicios de salud mental, vivienda y servicios de inmigración y ciudadanía hasta asistencia legal, servicios de apoyo en el hogar y servicios sociales, todo en español.

El Centro de Servicios Comunitarios del Condado (CCSC) está localizado en Westminister, en el primer distrito representado por el supervisor Andrew Do, quien dijo ser un ávido defensor de los más necesitados.

Explicó que los servicios van más allá de los tradicionales. Hay información en cuanto a la educación, inseguridad alimentaria, condiciones de la vivienda, explicaciones de una carta si la persona no entiende lo que dice, CalFresh, CalWorks y muchos más servicios.

“Les podemos ayudar y referir al lugar correcto”, indicó Do. “No es suficiente decir que tenemos los servicios, tenemos que hacerlos accesibles”.

Oscar Rodríguez, residente de Oak View, dijo que le agrada que están poniendo las prioridades de la gente. Indicó que pese a que hay varios centros comunitarios en los vecindarios muchas veces es muy difícil obtener los servicios necesarios.

“Al final del día lo que la comunidad necesita son los servicios reales que les va a ayudar a sacar adelante a su familia”, dijo Rodríguez quien se aseguró de conocer todos los servicios para compartirlos con su comunidad.

En lo que va del año el centro de servicios comunitario ha ayudado a más de 4,500 personas en persona que llegan sin previa cita y casi 3,000 personas por teléfono.

En persona han atendido alrededor de 36 consultas por día y los servicios más solicitados son los servicios sociales, asistencia legal y vivienda. Por teléfono han recibido alrededor de 24 llamadas por día y los servicios más solicitados son los servicios sociales, CalOptima—o Medical—y vivienda.

Supervisores Andrew Do (der.) y Dough Chaffee. (Jacqueline García/La Opinión)

Los representantes del condado de Orange, dijeron que pese a que el condado tiene la fama de ser adinerado, la realidad es que aproximadamente el 30% de sus residentes, es decir unos 915,000 son beneficiarios del programa CalOptima.

De este grupo un tercio son niños, dijo Michael Hunn, director ejecutivo de CalOptima.

De las promesas a la realidad

La señora Alexandra Capistran, otra residente de Oak View, dijo que al escuchar a los representantes hablar todo es “muy bonito” pero ella ha sido una de las personas que no ha recibido la atención necesaria, según indicó.

“Yo vine aquí hace tres años a pedir ayuda para mi hijo que padece esquizofrenia. Ha vivido en la calle, ahorita está en la cárcel y solo me mandan aquí, me mandan allá pero nadie me puede ayudar”, dijo Capistran.

Ella dijo que su hijo, de 36 años, se ha lastimado él, ha lastimado a otras personas incluyendo a ella.

“Él tiene el peor caso de esquizofrenia crónica, lamentablemente estaba ‘estable’ pero en el 2017 le dio meningitis y desde entonces ya no lo he podido recuperar”, dijo la madre de familia.

Por otra parte, la señora Laura Ladin, líder comunitaria de Oak View, preguntó a los funcionarios si el centro de servicios ofrece servicios de transporte de y hacia el centro. Para ella esta es una preocupación que muchos residentes que no tienen vehículos pueden enfrentar.

“Hay gente que no puede llegar si no tienen un carro o acceso al transporte público y a veces no pueden pagar un Uber”, dijo Ladin.

Pese a que le dijeron que no se ofrecen servicios de transporte, las personas que no pueden llegar en persona pueden hacer sus citas por teléfono y ahí se les ayuda en la mayor forma posible.

“Este servicio al cliente personalizado garantiza que el cliente reciba la ayuda que necesita independientemente de la identidad del gobierno”, dijo Amber Ramírez, trabajadora social del centro comunitario.

Añadió que los especialistas de servicios comunitarios como ella se encargan de informar y conectar a los clientes con servicios adicionales. Estos incluyen obtener una licencia de conducir, una licencia de defunción, matrimonio, entre otros servicios.

La ayuda está siendo ofrecida en varios idiomas incluyendo español y vietnamita.

Los residentes del condado de Orange interesados en saber más acerca de los servicios que ofrece el centro pueden llegar sin cita previa al 15496 Magnolia St. En Westminister.

Están abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Para más información llame al (714) 372-3454.