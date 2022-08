Senado EE.UU. ratifica adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN

El Senado de Estados Unidos ratificó los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, tras la decisión de esos dos países de renunciar a su neutralidad luego de la invasión rusa de Ucrania.

La resolución, respaldada por el gobierno de Joe Biden, fue ratificada por una amplia mayoría de 95 votos a favor y uno en contra. Se necesitaba el voto de al menos dos tercios de los senadores para aprobar el texto.

Estados Unidos se convirtió así en el 23º de los 30 países de la OTAN en respaldar formalmente la adhesión de los dos países nórdicos a la alianza de defensa transatlántica, después de que Italia lo aprobara el miércoles y Francia el martes.

U.S. Senators have delivered an overwhelming bipartisan vote ratifying NATO membership for Finland and Sweden.

Lawmakers call Wednesday's vote a “slam-dunk” for U.S. national security and a day of reckoning for Russia's invasion of Ukraine. https://t.co/QGtJ6AHjDr

— The Associated Press (@AP) August 3, 2022