USCIS facilita a inmigrantes firma de documentos para peticiones de ‘green card’, ciudadanía, TPS, DACA y otros beneficios

La firma de los documentos para la solicitud de cualquier beneficio migratorio, incluidas la ‘green card’ y la ciudadanía es más fácil ahora para inmigrantes, tras la decisión de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de hacer permanente una política iniciada durante la pandemia de COVID-19.

En marzo del 2020, ante las cuarentenas y la distancia social obligatorias, USCIS permitió a inmigrantes que enviarán documentos con copia de su firma, es decir, no era indispensable haber firmado el papel directamente.

Ahora esa política es permanente, según modificaciones de la agencia confirmadas el 25 de julio y destacada este 3 de agosto por la oficina del Defensor de USCIS, así como por la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA).

“El 25 de julio de 2022, USCIS anunció que continuará aceptando copias de firmas originales en todos los formularios y documentos”, recordó la oficina del Defensor sobre la decisión. “Esto hace permanente la política de firma temporal que USCIS anunció en marzo de 2020 en respuesta a la pandemia de COVID-19”.

Hay otras políticas en evaluación para que sean permanentes, pero por ahora ha habido algunas extensiones sobre respuesta a solicitudes de mayor información en ciertos casos.

Hay varias instrucciones en formularios y otros documentos que especifican que la firma debe ser “húmeda”. Incluso en esos casos se aceptará la copia.

“USCIS aceptará copias de las firmas originales en todos los formularios y documentos de beneficios, incluso si las instrucciones del formulario requieren una firma manuscrita original (“húmeda”)”, recuerda la oficina del Defensor.

Ahora bien, eso no significa que más adelante USCIS no solicite los documentos firmados originalmente, no las copias, por lo que deberán guardarse para ello.

“Esto significa que [el inmigrante] puede enviar una copia escaneada, enviada por fax, fotocopiada o reproducida de manera similar de un documento a USCIS, siempre que la copia sea un documento original que contenga una firma manuscrita original”, especifica la oficina del Defensor. “Debe conservar el documento original con la firma húmeda y entregárselo a USCIS si así lo solicita”.

La Oficina del Defensor recuerda a los interesados con cualquier tipo de proceso abierto ante USCIS que esta política aplica solamente a la firma, por lo que deben completarse y seguir al pie de la letra las demás instrucciones del formulario correspondiente.

Se agrega que esta decisión se logró después de evaluaciones y reuniones entre las partes interesadas en mejorar los procesos.

“El cambio de política de USCIS facilitará la preparación de las solicitudes de inmigración”, acota la Oficina del Defensor.

Recuerde que deberá firmar todos los documentos como se indican en las instrucciones, ya que sin ello el proceso podría complicarse, incluso ser suspendido.