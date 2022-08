VIDEO: Eduin Caz de Grupo Firme revela cómo cambió su vida gracias a la hipnosis

Eduin Caz y Grupo Firme siguen marcando la agenda del Regional Mexicano, pues sus múltiples éxitos los colocan entre los favoritos del público hispano, y es que el esfuerzo y empeño que han puesto para ser de los consentidos de la industria no ha sido fácil sostener, y en esta ocasión se dio a conocer que esto se podría deber a algo más.

Por medio de redes sociales ha comenzado a circular un video en donde Eduin Caz acepta haber sido hipnotizado en donde luego de haber participado en este ejercicio el especialista le prometió mejorar sus habilidades artísticas.

A pesar de que la mayoría de las personas aseguran que las conferencias de hipnotización y este tipo de ejercicio no sirven y son solamente estafas que usan para generar dinero gratis, Eduin Caz asegura que si sirve.

En esta ocasión, de acuerdo con el hipnotista Jhon Milton, el secreto del éxito de Eduin Caz fue haber desbloqueado su mente a través de la hipnosis, y es que asegura que el líder lleva hipnotizándose por cuatro años en las presentaciones de éste especialista.