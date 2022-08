Aprovecha los días sin impuestos, ahorra en las compras para el regreso a la escuela

Sabemos que puede parecer que el verano recién comienza. Pero si ya estás pensando en las compras del regreso a la escuela, podrías conseguir una rebaja en los próximos meses.

Aunque 45 estados y el Distrito de Columbia suelen cobrar el impuesto sobre las ventas, más de una docena de ellos han decidido reducir los impuestos en las ventas o no cobrarlos en absoluto durante varios fines de semana de este verano, según la Federation of Tax Administrators. Y el ahorro se aplica a todos los compradores de esos estados, incluso si no vas a volver a la escuela.

Cuando andes de compras, ten en cuenta que la mayoría de los estados tienen límites en cuanto a la cantidad que puedes comprar sin pagar impuestos. Tennessee, por ejemplo, perdona la totalidad de su impuesto estatal sobre las ventas, del 7%, en las computadoras que cuesten hasta $1,500. Carolina del Sur, por su parte, no impone un límite de dólares (PDF) a las compras elegibles e incluso deja exentos cargos adicionales como arreglos de ropa y gastos de envío.

Es posible que no tengas que pagar impuestos estatales, pero sí podrías deber el impuesto sobre las ventas del condado y de la ciudad. En Misuri, por ejemplo, docenas de municipios han optado por recaudar su impuesto local sobre las ventas durante las vacaciones de impuestos del estado.

Los padres con hijos en la escuela primaria y hasta la secundaria planean gastar un promedio de $864 este año, según una encuesta de la National Retail Federation, una organización comercial. Se trata de un nuevo récord, por encima del anterior de $848.90 del año pasado. Los estudiantes universitarios y sus familias podrían gastar un promedio de $368 por familia, $168 más que el año pasado. Dependiendo de dónde hagas tus compras, los ahorros pueden ser considerables.

Reducciones de impuestos por estado

Arkansas: del 6 al 7 de agosto

La ropa que cueste menos de $100 por artículo, así como material de arte escolar de menos de $50 por compra, y determinados libros de texto y útiles escolares (PDF) que cuesten menos de $50 por artículo.

Connecticut: del 21 al 27 de agosto

La semana libre de impuestos de 2022 en Connecticut incluye ciertas prendas de vestir y calzado que se vendan por menos de $100 por artículo.

Florida: del 25 de julio al 7 de agosto

La reducción de impuestos para el regreso a la escuela en Florida se aplica a la ropa, el calzado y otros accesorios que cuestan hasta $100 por artículo; a ciertos útiles escolares que se venden hasta $50; y a los primeros $1,500 del precio de venta de las computadoras personales y algunos accesorios relacionados con las computadoras. Puedes obtener más detalles en el Florida’s Department of Revenue (PDF).

Illinois: del 5 al 14 de agosto

Durante este periodo de 10 días, se reduce el impuesto sobre las ventas -un 1.25% en lugar del 6.25% habitual- para la ropa y el calzado con un precio de venta al público inferior a $125 por artículo. Pero el límite de $125 no se aplica a los útiles escolares. Para más información, consulta la guía del Illinois’ Department of Revenue.

Iowa: del 5 al 6 de agosto

La reducción de impuestos sobre las ventas de Iowa incluyen ropa y calzado selectos que cuestan menos de $100 por artículo. Esta lista (PDF) muestra primero los artículos sujetos a impuestos y luego los exentos.

Maryland: del 14 al 20 de agosto

Si necesitas comprar una mochila o un bolso para libros, no hay impuesto sobre los primeros $40. También hay otros artículos cubiertos (PDF), entre ellos la ropa y el calzado que cumplan los requisitos y que cuesten hasta $100 por artículo.

Massachusetts: del 13 al 14 de agosto

Los artículos al por menor de hasta $2,500 comprados en Massachusetts para uso personal estarán exentos del impuesto sobre las ventas. Hay que tener en cuenta que si el artículo supera el umbral de $2,500, los compradores tendrán que pagar el impuesto sobre el precio total, no sólo la cantidad que supere ese límite. Las excepciones incluyen los autos, la gasolina y los servicios de telecomunicaciones, entre otros. Para más información, consulta la guía del Massachusetts Department of Revenue’s guidance.

Misisipi: del 29 al 30 de julio

La reducción de impuestos sobre las ventas de 2022 en Misisipi (PDF) incluyen ropa, calzado y útiles escolares que se venden por menos de $100 por artículo.

Misuri: del 5 al 6 de agosto

La reducción de impuestos sobre las ventas de 2022 en Misuri se aplica a la ropa que cuesta hasta $100 por artículo, a los útiles escolares hasta $50 por compra, a los programas de computación hasta $350, y a las computadoras y accesorios de computación hasta $1,500.

Nuevo México: del 5 al 6 de agosto

La reducción de impuestos sobre las ventas de 2022 en Nuevo México incluyen ropa que cueste menos de $100, computadoras por menos de $1,000, artículos relacionados con la informática como impresoras y monitores por menos de $500, calculadoras de mano por menos de $200 y útiles escolares por menos de $30. La lista completa de artículos elegibles se encuentra en el sitio del New Mexico Taxation & Revenue Department (PDF).

Ohio: del 5 al 7 de agosto

Los materiales didácticos que tus hijos pudieran necesitar en la escuela están libres de impuestos siempre que cuesten $20 o menos por artículo. Lo mismo ocurre con los útiles escolares. La reducción de impuestos sobre las ventas de 2022 en Ohio también incluyen la ropa que califica y que cuesta hasta $75 por artículo.

Oklahoma: del 5 al 7 de agosto

La reducción de impuestos sobre las ventas de 2022 en Oklahoma (PDF) incluyen ropa y calzado que califiquen y que cuesten menos de $100 por artículo.

Carolina del Sur: del 5 al 7 de agosto

Si tu lista de regreso a clases contiene impresoras, software, ropa de cama e incluso calzado, la reducción de impuestos sobre las ventas de 2022 de Carolina del Sur son un buen momento para hacer estas compras.

Tennessee: del 29 al 31 de julio

La reducción de impuestos sobre las ventas de 2022 de Tennessee incluyen ropa que califica que cueste hasta $100 por artículo, suministros escolares hasta $200, y computadoras y tabletas hasta $1,500.

Texas: del 5 al 7 de agosto

La reducción de impuestos sobre las ventas de 2022 en Texas incluyen ropa, calzado, mochilas y útiles escolares que califiquen y que cuesten menos de $100 por artículo.

Virginia: del 5 al 7 de agosto

Durante la reducción de impuestos sobre las ventas de Virginia, los útiles escolares que califiquen y que cuesten $20 o menos, y la ropa y el calzado que cuesten $100 o menos están libres del impuesto a las ventas. Ese mismo fin de semana, también puedes comprar productos de prevención para emergencias, como generadores portátiles, y electrodomésticos con certificación Energy Star, y beneficiarte de la exención de impuestos.

