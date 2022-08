Jennette McCurdy, de las series “Sam & Cat” y “iCarly” revela que Nickelodeon le ofreció dinero para callar abusos

Desde hace algunos meses Jennette McCurdy, conocida por su papel de Sam Puckett en la serie de televisión “iCarly” ha dado algunos adelantos de los temas que aborda en su libro “I’m glad my mom died”, como su adicción al alcohol o la tormentosa relación que tenía con su madre.

Pero eso no es todo, ya que según la revista Variety -que tuvo acceso a la publicación que saldrá a la venta el próximo 9 de agosto- Jennette también relata cómo la empresa con la que trabajó por más de cinco años, Nickelodeon, le ofreció dinero para callar los abusos a los que fue expuesta por parte de ‘El creador’, como se refiere a Dan Schneider, el polémico ex guionista de series infantiles de la compañía.

Schneider fue el productor de las exitosas producciones “Victorious”, “Drake and Josh”, “Sam & Cat”, “Henry Danger”, entre otras, y ha sido acusado de comportamiento inapropiado y acoso sexual por actrices con las que compartió créditos dentro de la conocida empresa de entretenimiento infantil.

En su libro, la actriz -que también participó en las series “Malcolm” y “Zoey 101”– describió que en una ocasión recibió una llamada de tres ejecutivos de la televisora en la que le ofrecieron un supuesto “regalo” por su trabajo en las series “iCarly” y “Sam & Cat”.

“Te están ofreciendo $300 mil dólares”, escribió en su libro la actriz retirada del espectáculo, refiriéndose a lo que uno de los ejecutivos que trabajaban con Schneider le dijo. “Interviene el gerente número 2 […] Bueno, piénsalo como un regalo de agradecimiento”, agregó la también cantante.

Según describió Jennette, rechazó la oferta antes de que los directivos le insistieran a tomarla como un “regalo”. “Sí, un regalo de agradecimiento. Te están dando trescientos mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente de tu experiencia en Nickelodeon. Específicamente relacionado con ‘El creador'”, publicó en tercera persona la actriz. Y agregó: “Esto no es dinero gratis. Esto me parece dinero para callar. ¿Qué caraj*? ¿Nickelodeon me ofrece $300 mil dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso de ‘El Creador’? Esta es una red con programas hechos para niños. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de reportar a algún tipo de estándar ético?”, se cuestionó en su publicación.

La conocida actriz nacida en California, Estados Unidos, ha expresado en más de una ocasión que contando su historia busca ayudar a jóvenes que se encuentran en una situación similar, puesto que sabe en carne propia lo que es pasar por trastornos como bulimia, anorexia, ansiedad, adicción al alcohol, así como enfrentar traumas, maltratos y decepciones a causa de los padres.

