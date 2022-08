Llega ayuda para organizaciones no lucrativas de  Los Ángeles que sirven a la comunidad inmigrante

El condado de Los Ángeles ayudará a 20 organizaciones comunitarias que han trabajado y ayudado con servicios a la comunidad inmigrante, el apoyo será con becas para ayuda monetaria o de asesoría para que puedan continuar su trabajo.

Este apoyo será a través del programa de Subsidios para el Fortalecimiento de la Capacidad para Organizaciones Basadas en la Comunidad Enfocadas en Inmigrantes, misma que se encargará de evaluar, compartir, fortalecer e implementar mejores prácticas de respuesta a la pandemia del Covid-19 y el servicio para las comunidades de inmigrantes durante y después del período de recuperación.

Muchas organizaciones que no contaban con ningún servicio relacionado con el Covid-19 previo a la pandemia, se vieron obligadas a incluirlos para responder a la necesidad de la comunidad.

“Muchas de estas organizaciones están tratando hoy de ver cómo van a seguir con esos servicios porque la pandemia no se ha terminado”, dijo Rigoberto Reyes, director ejecutivo de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes (OIA) del condado de Los Ángeles.

De las 20 organizaciones elegidas, 10 recibirán una subvención de $150,000 que pueden gastar en un período de dos años, junto con asistencia técnica. Las otras 10 organizaciones recibirán asistencia técnica vital, capacitación, consultantes y asesoría directa del Centro de Gestión de Organizaciones sin Fines de Lucro (CNM).

Los fondos para este proyecto de subvención provienen de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.

“El propósito de estas becas es ayudar a las organizaciones a que fortifiquen sus sistemas internos para que puedan seguir haciendo lo que hacen”, explicó Reyes. “El dinero no es para pagar por los servicios o productos que están dando a la comunidad”.

Reyes dio como ejemplo a organizaciones que contrataron personal temporal para ayudar a llevar a cabo los servicios relacionados con la pandemia, la subvención puede ser utilizada para pagarles.

Otra ayuda es, por ejemplo, para las organizaciones que no tienen la capacidad de una auditoría, de hacer un plan estratégico o aplicar para más becas y el dinero lo pueden utilizar para seguir fortaleciendo a la organización.

El director dijo que es muy conocido ver que cuando organizaciones reciben becas o subvenciones usualmente no es para que lo utilicen en el fortalecimiento interno sino más bien para ayudar a pagar los servicios de los necesitados.

La presidenta de la junta de supervisores, Holly J. Mitchell, dijo que esto es una muestra de cómo el gobierno puede asociarse con los miembros de la comunidad para que todos tengan la oportunidad de tener éxito.

“Al concentrar la experiencia de los socios de la comunidad local que trabajan con el condado, podemos fortalecer el apoyo y los servicios que brindamos a nuestras comunidades de inmigrantes que enfrentan experiencias únicas en la búsqueda de su Sueño Americano”, dijo Mitchell en un comunicado.

La supervisora Hilda Solís, representante del primer distrito del condado de Los Ángeles, explicó que la iniciativa es parte del enfoque compasivo, inclusivo y digno del condado para apoyar a los inmigrantes.

“Esta inversión empodera a los socios que realizan este trabajo fundamental, y estamos agradecidos por cada socio que trabaja para que la inclusión y el empoderamiento de los inmigrantes se reconozcan como el activo que es”, indicó Solís.

Elegibilidad

Reyes indicó que uno de los obstáculos que enfrentan las organizaciones pequeñas es que dedican un gran esfuerzo a lo que están haciendo, pero llega el momento en que para elevarse al siguiente escalón necesitan el apoyo, ya sea de un contador, un abogado, un auditor y lo más básico a veces es saber cómo solicitar una beca y formalizar la solicitud.

“Muchas veces estas personas no tienen esta capacidad, así que esta sesión está dedicada a motivar a las organizaciones que están haciendo un buen trabajo, apliquen, que no crean que no tienen la capacidad de contestar las preguntas a la solicitud.

Por esta razón se llevará a cabo una sesión informativa virtual el 18 de agosto de 2 a 3 de la tarde para que los interesados conozcan más acerca del programa y cómo solicitarlo.

Entre los requisitos se pide que las organizaciones solicitantes deben ser entidades sin fines de lucro 501(c)(3), exentas de impuestos y que tengan un operativo anual de $2.5 millones o menos. Deben enfocarse principalmente en poblaciones nacidas en el extranjero, es decir, organizaciones que se enfoquen explícitamente en inmigrantes, refugiados o hijos de inmigrantes.

Su proyecto propuesto debe enfocarse directamente en los inmigrantes y con presencia en el condado de Los Ángeles.

La fecha límite para ser solicitar y ser parte del programa es el 9 de septiembre del 2022. El 30 de septiembre serán anunciados los ganadores.

La solicitud es completamente en inglés, pero la ayuda se proveerá en diferentes idiomas, incluyendo el español. Para saber más acerca del programa y participar en la sesión informativa haga clic en este elace.