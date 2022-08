5 cosas que puedes hacer ahora para ahorrar dinero después

A medida que la inflación sigue aumentando, muchos consumidores se esfuerzan por encontrar formas de ajustar sus presupuestos y ahorrar más dinero.

Es posible que ya hayas probado las medidas más sencillas, como optar por comprar marcas de café más baratas o comer fuera con menos frecuencia.

Pero para conseguir un mayor ahorro, es posible que tengas que investigar un poco más, hacer algunas llamadas o redistribuir parte de tu dinero. Tomar estas medidas ahora podría suponer un gran ahorro en los próximos años.

Para ayudarte a empezar, Consumer Reports pidió consejos a algunos profesionales de las finanzas. Aquí hay cinco ideas que podrían ayudarte a ahorrar cientos o incluso miles de dólares.

Usa tus cuentas de salud protegidas de impuestos

Si tu empleador te ofrece una cuenta de gastos flexibles (FSA, por sus siglas en inglés) o una cuenta de ahorros para la salud (HSA), asegúrate de aprovechar al máximo estas opciones.

Con las FSA, ahorras dinero para gastos médicos apartándolo antes de los impuestos cada año; el límite es de $2,850 para 2022 (PDF). Ese dinero se puede usar para determinados gastos médicos, ahorrando dinero en impuestos. (Puedes ver cuánto podrías ahorrar usando una calculadora en línea, como la de fsastore.com).

Ten en cuenta que, por lo general, los planes tienen como fecha límite de gasto el 31 de diciembre, por lo que si no utilizas ese dinero, lo perderás. Consulta las normas de tu plan con tu empresa.

Las HSA, que están disponibles para quienes tienen planes de salud con deducible alto, te permiten ahorrar dinero para gastos de salud actuales y futuros. Esta opción tiene una triple ventaja fiscal: tu dinero entra antes del pago de impuestos, se incrementa libre de impuestos y puede ser retirado libre de impuestos si lo gastas en determinados gastos médicos.

Como no es necesario retirar el dinero de la HSA en un año determinado, se puede mantener el aumento de los ahorros para cubrir futuros gastos médicos, tal vez en la jubilación, dice Patrick Whalen, un planificador financiero certificado en Los Ángeles.

En 2022, los límites de contribución a la HSA son de $3,650 para los individuos (PDF) y de $7,300 para las familias. (Los mayores de 55 años pueden ahorrar $1,000 más).

Recorta tus gastos de seguro

“Si tienes tu póliza de seguro de hogar o de auto desde hace tiempo y no has comparado precios, es posible que estés pagando más de lo necesario”, dice Ryan Marshall, planificador financiero certificado en Wyckoff, Nueva Jersey.

Como punto de partida, puedes comparar precios en línea en sitios web como The Zebra o PolicyGenius. Eso sí, asegúrate de comparar pólizas similares.

Otra forma de ahorrar dinero puede ser aumentar tu deducible. Si te puedes permitir pagar de tu bolsillo una factura de $500 por la reparación de tu auto, por ejemplo, podría valer la pena aumentar tu deducible a $1,000.

Puedes encontrar más consejos sobre la búsqueda de cobertura en las guías de compra de seguros de auto y de hogar de CR.

Deja de pagar el PMI

Si compraste tu casa con un pago inicial de menos del 20%, es probable que hayas estado pagando el seguro hipotecario privado (PMI, por sus siglas en inglés) sobre tu préstamo, que suele ser un 1% adicional del precio de compra. Así, por un préstamo de $300,000, puedes estar pagando unos $3,000 al año por el PMI.

La buena noticia es que el aumento de los precios de las viviendas en los últimos años ha dado lugar a un fuerte aumento del patrimonio neto de los propietarios. En el primer trimestre de 2022, el propietario promedio de una vivienda había ganado unos $64,000 de patrimonio neto en un año, según CoreLogic.

“Si tu situación de patrimonio ha alcanzado al menos el 20% del precio de compra original, es posible que ya no tengas que pagar el seguro hipotecario”, dice Marshall.

Ponte en contacto con tu compañía de servicios hipotecarios para averiguar si se puede eliminar el PMI. Tal vez tienes que pagar unos cientos de dólares por una nueva tasación, pero podrías ahorrar miles al año.

Aprovecha las pérdidas fiscales

Si tienes activos de inversión en cuentas sujetas a impuestos, comprueba si has perdido dinero en alguna de tus inversiones. Si lo has hecho (y es bastante probable, dada la fuerte caída del mercado este año), considera la posibilidad de vender el activo que ha perdido valor para aprovechar la pérdida en términos fiscales, dice Whalen.

Puedes utilizar esas pérdidas para compensar las ganancias de capital y posiblemente $3,000 de tus ingresos ordinarios. Si las pérdidas superan a las ganancias, cualquier cantidad superior a $3,000 puede trasladarse a los próximos años fiscales.

Para evitar quedarte fuera del mercado, puedes volver a comprar la misma inversión, siempre que no hayas comprado nada de ese activo al menos 30 días antes de la venta y que también esperes 30 días después de la venta para volver a comprarlo. Esto es para evitar la regla de wash sale del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), que no permitiría la pérdida.

De lo contrario, en lugar de esperar, podrías comprar una inversión diferente.

Obtén más con tus ahorros en efectivo

Tras la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, en un esfuerzo por combatir la inflación, las empresas de servicios financieros están pagando por fin un poco más de interés por los ahorros.

Pero tendrás que investigar un poco para encontrar la opción adecuada a tus necesidades. Puedes comparar diferentes tipos de ahorro en sitios web como DepositAccounts y Bankrate.

Recientemente, las cuentas de ahorro en línea pagaban un promedio del 1.04%, frente al 0.45% de hace un año, según DepositAccounts, mientras que los certificados de depósito a un año ofrecían un promedio del 1.89%.

