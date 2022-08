ONU: Todo ataque a una central nuclear es “suicida”

Cualquier ataque a una central nuclear es “suicida”, advirtió el lunes (08.08.2022) el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, después de que un nuevo bombardeo afectara un enorme complejo de energía atómica en el sur de Ucrania.

Moscú y Kiev se culpan mutuamente del último ataque a la planta de Zaporiyia, el mayor centro de energía nuclear de Europa, que ha estado bajo control ruso desde los primeros días de la guerra a fines de febrero.

Los enfrentamientos del viernes en la central han hecho que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), organismo de control nuclear de la ONU, advierta del “riesgo muy real de una catástrofe nuclear”.

En rueda de prensa en Tokio, Guterres condenó estos ataques sin responsabilizar a ninguno de los dos bandos. “Apoyamos al OIEA en sus esfuerzos por crear las condiciones de estabilidad en esa planta”, dijo.

U.N. chief Guterres: Risk of nuclear confrontation is back after decades https://t.co/N106i8fls4 pic.twitter.com/dx0tTTk1e3

— Reuters (@Reuters) August 8, 2022