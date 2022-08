Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de Agosto de 2022

Leo

No te conformes con tan poco, quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales y no tendrás que bajar tu nivel. Ten cuidado con la manera en que tratas a unas personas pues podrías meterte en problemas por andar de lengua suelta. Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones. Manda a la ñonga a personas que solo te meten en chismes y problemas, debes aprender a ser más perruna o te volverán a ver la cara como ya lo hicieron en el pasado. Se ven chismes en puerta y cambios de humor muy fuertes que dejarás mucho que desear con otras personas inclusive se visualizan reclamaciones. Amor de una noche y posibilidad de reencuentro con ex pareja.

Virgo

Podrías entrar en un conflicto debido a no saber qué decisión tomar, recuerda que la última palabra la tienes tu, pon atención a tus sueños y a ese sexto sentido que te caracteriza para que sigas lo que te dicta tu corazón. Cada que algo pase por tu cabeza visualízalo muchas veces pues así sueles atraerlo hacia ti. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan. En el amors se ve un terreno incierto, quizás necesites estar un tiempo más solo o sola para saber qué es lo que necesitas en tu vida y que te sobra. Cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día. No temas a cambios en cuestión de negocios pues te traerán nuevas oportunidades de crecimiento sobre todo en el área de la economía y los dineros. Una situación se presentará en estos días y te ayudará mucho a comprender el porqué de muchas cosas.

Libra

En cuestión de amor tienes muchas posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa mucho. Ten presente que no siempre tendrás las mismas oportunidades, aprovecha lo que la vida te ofrece en estos momentos y no caigas en provocaciones tontas. Convivencia familiar se aproxima y posibilidad de reencontrarte con una amistad que tienes mucho de no ver. No te apend3jes porque podrías pasar por un robo en próximas fechas. Amistad andará hablando pestes de ti, en estos días te vas a enterar de quien se trata. Te decepcionarás mucho de una amistad. Tus sueños son tuyos no de tu familia ni del vecino o vecina, cree en ti y ve tras ellos o de lo contrario al final no lograrás nada.

Escorpio

Noticias o llamada que te harán tu día. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Si tienes pareja no caigas en la rutina de siempre, a veces la relación se torna aburrida pues dejan de ser lo que era cuando comenzaron. El amor llega de tierras lejanas o red social, en caso de estar soltero dale para delante. Momentos de tristeza e incertidumbre podrían aparecer en esta semana, no te deprimas por lo que no fue, levanta tu mirada y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece. Inicias una etapa muy fuerte en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y a ser más hijo e hija de la tiznada, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar pues en la sangre lo llevas. Si ya tienes una relación cuida la parte de los celos y la inseguridad pues podrías meterte en problemas con tu pareja.

Aries

Recuerda que nada es para siempre así que aprovecha a la gente que tienes contigo en estos momentos pues quizás el día de mañana ya sea tarde para eso y te arrepientas. Traerás un carácter de la fregada, pero sabes bien que cuando te lo propones puedes ser la mejor persona del mundo y quien te la hace te la paga y a la brevedad. No te culpes de errores tontos que ya sucedieron, no siempre eres culpable de lo que sucede, aprende a lidiar con personas con ideas distintas a las tuyas. No permitas que comentarios negativos te afecten, recuerda que, si esas personas quieren dañarte, tienes que ponerte las pilas y ser más fuerte para que no te vuelvan a bajar al piso. Muchas veces te dejas caer o vencer fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Hay cambios en tu maduración pues empezarás a despojarte de gente que solo te ha utilizado. Si tienes pareja ten cuidado con amistades, podrían interferir en tu relación.

Tauro

Es probable que en próximas fechas recibas la noticia de una separación en la relación de una amistad, necesitará mucho de tu apoyo. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas tontos. Te vienen chismes de vecinos o familia que podrían hacer sentir mal, que te valga madre, tu sigue tu camino que no es momento de detenerte por nadie. Ten cuidado con bajar la guardia, aprende a tener desconfianza de las personas que te rodean así la traición no será tan dolorosa. Es importante que veas hacia dónde te diriges, sueles perder el rumbo de tu camino muy seguido. Persona de piel blanca retorna de tu pasado, no trae nada nuevo. Sueños premonitorios se aproximan y te harán pensar y reflexionar muchísimo. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos.

Géminis

Muchos cambios, una persona de tu familia se aleja, pero será para bien. No busques la manera de impresionar a quien te gusta, no es necesario llegar a esos extremos, quien te quiera lo va hacer si necesidad de que aparentes ser alguien que no eres. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, recuerda que es solo tu responsabilidad de nadie más, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Un nuevo amor se aproxima, éste llegará a tu vida a finales de mes, pon atención pues podrías confundirlo con amistad. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura. No intentes cobrar venganza por tu propia mano, deja que la vida se haga cargo de tus enemigos y de quienes te hicieron daño. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti.

Cancer

Ten cuidado con dolores en espalda bajo y piernas, cuida mucho tus riñones, necesitas tomar más agua y menos productos procesados. Cuida lo que comes y sobre todo tu salud pues estarás expuestos a enfermedades infecciosas sobre todo en la garganta la cual es tu punto débil. No pierdas esa oportunidad. Persona de piel canela se acerca con buenas intenciones, te ayudará mucho en tu fututo. Familiar se enferma, nada de gravedad así que no te preocupes. Date tu lugar y no pretendas que esa persona que te gusta y agrada te trate como le dé su reverenda gana. Cuando andas de buenas sueles hacer promesas que al final nunca cumples. Cuida mucho de no caer en la costumbre en caso de tener pareja. Cuídate mucho de lo que dirás en esta semana pues ciertas palabras podrían dañar a personas que son muy importantes para ti.

Piscis

Ten cuidado con una caída o con accidente. Tu buen corazón algunas veces te hace cometer errores, te hace falta malicia y que se te quite la cara de tonto o tonta solo así no les será fácil jugarte el dedo en la boca. Debes de aprender a soltar y dejar ir, quita de tu camino eso que te estorba o no te deja ya avanzar. No tengas miedo de expresar tus sentimientos y decir lo que sientes y pasa por tu cabeza y corazón si a alguien le duele u ofende es muy su problema no el tuyo. Aguas con una caída o accidente que podría llevarte al hospital. Ten cuidado con hacer promesas que está complicado cumplir. Momento de no caer en juegos tontos y de poner los pies sobre la tierra, no pierdas el rumbo de tus sueños pues estás a poco tiempo de que se hagan realidad. Días de muchos cambios en los cuales necesitarás preocuparte más por ti y darte cuenta de que vida solo es una y que tus sueños y metas está en ti cumplirlos.

Acuario

Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones y tus mendigos errores. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida. Nuevos amores llegarán y una nueva posibilidad de empleo. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Días llenos de paz y felicidad se aproximan y la posibilidad de un viaje que has estado posponiendo. Un evento o fiesta se aproxima y la posibilidad de cambiarte de domicilio o de asistir a un evento social. La llegada de nuevos amores se aproxima y un cambio en tu economía que te va a dejar grandes ganancias. Si tienes una relación la desconfianza, los celos y las mentiras podrías dañar lo que has construido.

Capricornio

Amores del pasado retornan, pero solo para joderte la existencia así que pon mucha atención si realmente deseas darles una segunda oportunidad. Vienen días muy buenos, pero deberás de ser más hijo de la fregada si quieres lograr tus metas y tus objetivos. Cuida mucho lo que comes pues estás en una etapa en la cual podrías subir rápido de peso. Es momento de que esos sueños que visualizaste hacen algunos ayeres se hagan realidad no es momento de perder tu tiempo o dejar ir esas cuestiones que realmente son importantes para ti. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación 12, 11 y 9. No dejes que nadie robe tu paz y tu tranquilidad así que si esa persona no te da lo que buscas a chingar a su madre que no naciste para andar rogando y menos mendigar tiempo y atención. Cambios de actitud y posibilidad de encamamiento en próximas fechas, pero será con amistad cercana. Sale a la luz secreto familiar que se había guardado por algún tiempo.

Sagitario

Cambios en tu actitud y posibilidad de un viaje exprés en el cual te la pasarás a toda madre pues podrías ir con amistades o familia. Viene noticia de embarazo dentro de la familia y cambios importantes en los dineros pues un negocio que has traído en mente esta por materializarte y te va ir con madre. Debes cuidar un poco más tu entorno y tu manera de ver la vida, algunas veces eres muy negativa y por esas cuestiones sueles arruinar proyectos y planes. Manda a la shingada a quien solo te causa dolores de cabeza, no naciste para andar rogando y menos mendigando a nadie, recuerda jamás perder tu valor y menos tu dignidad. Días de renovación, entras en fechas muy importantes en las cuales estarán tus sentimientos a flor de piel pues recordarás a quienes ya no están contigo y pasaron a mejor vida. No te dejes manipular por las personas que te rodean porque muchas de esas veces dejas tus sueños a un lado por seguir los de esas personas.