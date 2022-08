Con un beso Camila Cabello confirma su romance con Austin Kevitch, fundador de una aplicación de citas

Después de semanas de intensos rumores que aseguraban su posible romance con Austin Kevitch -el dueño de Lox Club-, Camila Cabello confirmó por fin su relación al ser captada dándole un beso durante una romántica cita. La cantante y el fundador de la aplicación de citas apodada “Jewish raya” -que se anuncia como una opción privada para judíos (y no judíos) “con un nivel de exigencia ridículo”- fueron fotografiados por los paparazzis tomados de la mano y dándose algunos besos, mientras tomaban un café en Los Ángeles.

A la nueva pareja se le vio sonreír y parecía disfrutar de la conversación durante su primera salida pública. Además, la exitosa cantante se mostró cariñosa con su ahora novio -el primero desde que terminó con el también cantante Shawn Mendes en noviembre de 2021-, acariciando su cara con la mano mientras hablaban. Las especulaciones sobre su romance comenzaron a extenderse a principios de junio, cuando la cantante y el CEO fueron vistos juntos en Los Ángeles dando un paseo.

Antes de salir con Austin, Camila tuvo una relación de dos años con Mendes, después de que hicieran una colaboración por segunda ocasión, esta vez en el tema de 2019 “Señorita”. Ambos se conocían desde antes y ya habían lanzado el sencillo “I know what you did last summer” en 2015.

Tras cumplir dos años de relación en 2021 Shawn compartió una adorable foto de aniversario de ambos, con la leyenda, “Feliz 2 años mi bebé”. Sin embargo, en noviembre de ese año la pareja decidió tomar caminos separados y anunció su rompimiento a través de una publicación en Instagram. “Hola chicos, hemos decidido poner fin a nuestra relación, pero nuestro amor como seres humanos es más fuerte que nunca. Empezamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siéndolo. Apreciamos tanto su apoyo desde el principio y hacia adelante. Camila y Shawn”, escribieron los artistas en el comunicado.

