“Tuyo desde el momento en que te vi”, expresó John Travolta en su mensaje de despedida para Olivia Newton-John

Este lunes 8 de agosto se confirmó el fallecimiento de la actriz y cantante australiana Olivia Newton-John a sus 73 años, luego de que estuviera batallando por más de tres décadas contra el cáncer de mama.

La triste noticia hizo que varios artistas expresaran su tristeza al escuchar la noticia. Sin embargo, quien más llamó la atención dentro del mundo del entretenimiento fue el actor y amigo de la actriz John Travolta, quien participó junto a ella en la película ‘Grease’, compartió una publicación en su cuenta de Instagram con un bello mensaje, dándole el adiós a su gran amiga.

“Mi querida Olivia, hiciste que todas nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero muchísimo. Te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”, fue lo que escribió el actor.

Quien dio la noticia de la muerte de la actriz fue su esposo John Easterling, por medio de un comunicado de prensa que subió en la cuenta de Instagram de la estrella: “Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

Travolta y Newton-John se conocieron en las grabaciones de “Grease”. Este musical fue lanzado en 1978 y transcurre en los años 50. Fue dirigida por Randal Kleiser y está basado en el musical homónimo de 1972 de Jim Jacobs y Warren Casey.

El filme fue todo un éxito e hizo que la carrera de los protagonistas como de actores de reparto como Stockard Channing, Jeff Conaway y Lorenzo Lamas crecieran exponencialmente. Olivia Newton-John participó junto a John Travolta en el filme y gracias a ella, ambos se convirtieron un grandes amigos con una nexo que ha durado más de 40 años hasta la muerte de la actriz.

Sin embargo, esto capaz no iba a ser posible en un momento, pues Olivia sentía era demasiado mayor para interpretar a Sandy. En ese momento, la cantante tenía 28 años mientras que John solo tenía solo 23. Él fue quien convenció a Olivia de que podía hacerlo, y menos mal pues no tomaría mucho tiempo para ser un gran éxito.

“No podría haber hecho la película si no hubiese conocido a John, porque no estaba segura de hacerla. Él me convenció”, expresó en un momento Olivia Newton John. Desde ese instante, los dos actores no se han separado

“Cuando compartes un éxito tan meteórico como ese, imposible de superar, hay un lazo que siempre permanece”, confesó John Travolta durante una de las celebraciones por el 40 aniversario de la película.

