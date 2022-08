De encantadores destinos a looks despampanantes: así son las lujosas vacaciones de Galilea Montijo en Turquía

Durante más de una década, Galilea Montijo ha llegado a los hogares de millones de personas a través del programa matutino “Hoy”. No obstante, esto no ha evitado que realice una que otra escapada de su rutina para embarcarse en alguna aventura.

Tal es el caso de su más recientes vacaciones, para las que la ex reina de belleza decidió pasar unas lujosas vacaciones en uno de los paraísos turísticos más populares de Europa y Asia a lo largo del estrecho de Bósforo: Estambul, Turquía.

Desde su perfil oficial en Instagram, Galilea Montijo ha documentado su viaje, dejando con la boca abierta gracias a los despampanantes escenarios que ha visitado, increíbles atuendos y lujosos recintos que ha pisado.

Una de las publicaciones que mayor atención generó entre los usuarios fue aquella donde portó un imponente vestido amarillo de tela voluminosa que ondeó al viento mientras caminaba por las calles de Estambul.

Asimismo, la actriz de melodramas como “El precio de tu amor” y “La verdad oculta” no ha dudado en disfrutar de la comida típica e incluso noches de fiesta donde las risas y diversión no han faltado. View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

“Gracias #istanbul se quedan en mi corazón. Friends @istanbulphotosession @lazgin35 and all the crew. De los lugares, gente más cálida y amable“, escribió Galilea Montijo para acompañar una de sus publicaciones.

A su llamado llegaron miles de comentarios por parte de sus seguidores y una que otra personalidad del medio artístico, donde la llenaron de piropos por sus looks. “Goza tu vacación que bien merecida la tienes”, externó Tania Rincón, mientras que uno de sus fans agregó “Te ves divina. Sigue disfrutando”.

