EE.UU. acusa a ciudadano iraní de complot para asesinar a exasesor de Trump, John Bolton

El departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní, Shahram Poursafi, también conocido como “Mehdi Rezayi” de pagar $300,000 a un grupo de personas para matar al exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton.



De acuerdo con los documentos judiciales, Poursafi, de 45 años, de Teherán, Irán, intentó organizar el asesinato de Bolton en represalia por la muerte del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Qasem Soleimani, en enero de 2020, a través de un ataque aéreo cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad.



El plan de “Mehdi Rezayi” era que John Bolton fuera asesinado en Washington o Maryland.



“El Departamento de Justicia tiene el deber solemne de defender a nuestros ciudadanos de gobiernos hostiles que buscan herirlos o matarlos”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “Esta no es la primera vez que descubrimos complots iraníes para vengarse de personas en territorio estadounidense y trabajaremos incansablemente para exponer e interrumpir cada uno de estos esfuerzos”.



Shahram Poursafi, quien se encuentra prófugo de la justicia, ha sido acusado de usar las instalaciones de comercio interestatal en la comisión de asesinato a sueldo, proporcionar e intentar proporcionar apoyo material a un complot de asesinato trasnacional.

A través de un comunicado de prensa, John Bolton agradeció el esfuerzo que hizo Estados Unidos por rastrear la amenaza, así como por presentar cargos en contra de Shahram Poursafi.



“Si bien no se puede decir mucho públicamente en este momento, un punto es indiscutible: los gobernantes de Irán son mentirosos, terroristas y enemigos de Estados Unidos”, acotó. “Sus objetivos radicales y antiestadounidenses no han cambiado; sus compromisos no valen nada; y su amenaza global está creciendo”.