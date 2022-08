Hombre de Florida murió al quedar enterrado en la arena en un extraño accidente en la playa

Un hombre de Florida murió luego de ser enterrado vivo por una duna de arena que se derrumbó mientras disfrutaba del amanecer, informaron las autoridades.

El extraño accidente ocurrió la madrugada del domingo en Rock Beach en Hutchinson Island, donde un transeúnte vio un par de piernas humanas que sobresalían de la arena y pidió ayuda, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.

Sean Nagel, de 37 años, perdió la vida después de quedar atrapado en una duna de arena que se derrumbó sobre él.https://t.co/FtpZuqTNph — Univision Orlando (@UnivisionOrl) August 10, 2022

El sombrío descubrimiento se realizó justo al sur del Museo Casa de Refugio alrededor de las 9 a.m.

Las autoridades identificaron a Sean Nagel como la víctima de 37 años, nativo de Stuart, quien “murió horas antes por asfixia como resultado de quedar atrapado en la arena”.

El alguacil William Snyder confirmó a la cadena WPTV que cuando los primeros en responder desenterraron a Nagel, encontraron arena en sus pulmones.

El comunicado de la oficina del alguacil indicó que los detectives creen que Nagel estaba acostado debajo de una duna de arena con los pies en alto mientras grababa un video de un amanecer entre las 5 y las 6 a.m. cuando la duna se derrumbó y lo atrapó. No sospechan de un posible acto criminal.

Se encontró una cámara GoPro y una bolsa de plástico junto al cuerpo de Nagel en la arena, informó TCPalm.com.

La oficina del alguacil agregó que los investigadores estaban esperando los resultados de las pruebas de toxicología, según el procedimiento estándar, pero señaló que “no es probable que cambien el resultado de este incidente como un trágico accidente”.

El hermano mayor de Nagel confirmó su muerte como resultado del colapso accidental de una duna en una publicación de Facebook el lunes.

“Estoy afligido y todavía incrédulo por decirles a todos que mi hermano menor, Sean Alexander Nagel, ya no está con nosotros en esta tierra”, escribió Will Nagel. “Por favor, recuerda disfrutar de tu vida y no des por sentado ni un solo segundo”.

Las antiguas publicaciones de Facebook de Sean Nagel sugieren que le sobrevive un hijo pequeño.

En mayo, un joven de 18 años murió cuando un pozo de arena que estaba cavando en una playa de Nueva Jersey se derrumbó repentinamente.

