Cómo reducir las facturas de electricidad cuando sube la temperatura

Según Energy Star, el trece por ciento de los gastos de electricidad de una casa típica son por refrigeración. Aquí hay tres maneras fáciles de recortar estos gastos, incluso en los días calurosos de verano.

1. Enciende el ventilador. En lugar de poner el aire acondicionado a 74° F o 76° F, ponlo a 78° F y deja que un ventilador de techo haga el resto. Su funcionamiento cuesta poco y puede hacer que la temperatura se sienta hasta 4 grados más fresca, según el Departamento de Energía.

2. Haz cambios sencillos que aumenten la eficiencia. Cierra las cortinas durante el día para evitar que el sol caliente la casa, reduce el uso del horno, repara las fugas de los conductos de aire acondicionado y tapa las grietas alrededor de las ventanas y puertas.

3. Cambia el termostato. Si tienes aire acondicionado central, una de las formas más eficaces de ahorrar dinero en refrigeración es instalar un termostato programable o inteligente. (Por otro lado, también ahorrarás dinero en calefacción en invierno).

Los termostatos programables pueden ajustarse a un horario, normalmente uno para los días laborables y otro para los fines de semana, reduciendo la cantidad de refrigeración (o calefacción) cuando la casa está vacía o cuando estás profundamente dormido. Según el Departamento de Energía (DOE, por su sigla en inglés), se puede ahorrar hasta un 10 por ciento al año en las facturas de refrigeración y calefacción si se reduce el termostato entre 7 y 10 grados durante 8 horas al día respecto a su ajuste habitual, algo que un termostato programable puede hacer automáticamente.

Los termostatos inteligentes se conectan a Internet a través de WiFi y permiten controlar el aire y la calefacción centralizados con el teléfono inteligente. Algunos termostatos inteligentes hacen un seguimiento de tus preferencias de temperatura y usan los datos para optimizar su programa de refrigeración y calefacción. Otros, tienen múltiples sensores que controlan las temperaturas en varias partes de la casa para conseguir una refrigeración o calefacción más equilibrada. Los termostatos inteligentes con certificación Energy Star ahorran un promedio de alrededor del 8 por ciento -unos $50- de los gastos de refrigeración y calefacción al año.

Antes de invertir en un modelo inteligente o programable, consulta con tu compañía eléctrica si ofrece algún incentivo o incluso un termostato gratuito. Muchas compensan el gasto con reembolsos o descuentos.

