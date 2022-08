¿Cuándo es el mejor momento para tomarte la presión arterial?

La consistencia es lo más importante

By Hallie Levine

¿A qué hora debes tomarte la presión arterial? Esta es la respuesta a esta pregunta tan común: según la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA), lo más importante es tomarse la presión arterial a la misma hora cada día, sea cual sea esa hora.

Dicho esto, algunos expertos recomiendan tomarse la presión un rato después de despertarse, si es posible, antes de haber desayunado o tomado algún medicamento.

Tomar la presión arterial por la mañana te ayudará a “hacerte una idea de cómo está tu presión arterial sin medicamentos para reducirla y sin los efectos de la cafeína”, dice la doctora Joyce Oen-Hsiao, MD, cardióloga de la Facultad de Medicina de Yale en New Haven.

Aun así, es fundamental elegir un momento en el que sepas que puedes ser constante todos los días. “El cuerpo tiene ciclos naturales en los que la presión arterial puede subir o bajar un poco dependiendo de la hora del día”, dice el doctor Nicholas Ruthmann, cardiólogo de planta del Instituto Cardiovascular y Torácico de la Clínica Cleveland. “La presión arterial está en su punto más bajo cuando dormimos, sube un poco por la mañana cuando nos levantamos, y luego suele volver a bajar a media mañana después de sentarse y desayunar un poco”.

¿Con qué frecuencia debes comprobar tu presión arterial?

Tu médico puede orientarte según tu situación.

En general, si tu presión arterial es estable y gozas de buena salud, Ruthmann dice que no es necesario medirla más que una vez al día, o incluso en pocos días. Pero si te han diagnosticado hipertensión y estás trabajando con tu médico para controlarla con medicación, entonces querrás checarla primero por la mañana y luego una segunda vez por la noche, dice Ruthmann. Una hora después de la cena, cuando estás más relajado, es un buen momento para esa segunda lectura, según Oen-Hsiao. Solo debes asegurarte de que esas dos lecturas se realicen a una hora consistente todos los días.

Cuando se empieza a controlar la presión arterial, Ruthmann recomienda realizar 2 o 3 lecturas seguidas cada vez. De esta manera, puedes comparar las lecturas para asegurarte de que son más o menos iguales. “A menudo la primera lectura es más alta que las subsiguientes”, dice Ruthmann. A medida que vayas tomando lecturas a lo largo de los días o incluso de las semanas, lleva un gráfico o un registro. Aunque habrá alguna variación natural en las lecturas de la presión arterial, “una tendencia a lo largo del tiempo puede ayudar a tu médico a determinar mejor la siguiente dirección a seguir con tu plan de atención”, dice.

Ten en cuenta que es normal que tu presión arterial suba y baje en el transcurso del día. Además de las fluctuaciones diarias habituales, la presión arterial puede subir con el frío y bajar con el calor, y puede elevarse por el estrés, la ansiedad, la cafeína o el ejercicio. Ciertos medicamentos de venta libre, como los descongestionantes o los AINE [NSAID en inglés], también pueden hacer que suba la presión arterial, al igual que una comida abundante, como una cena con un filete, dice Ruthmann.

Conoce los mejores monitores de presión arterial para uso doméstico del año de las pruebas de CR.

Consejos para tomar la presión arterial

Además de tomarte la presión a la misma hora todos los días, también es importante hacerlo correctamente. Ruthmann recomienda utilizar un monitor automático, tipo brazalete, en la parte superior del brazo, en lugar de un monitor de muñeca o de dedo, que es menos confiable. (Todos los monitores de presión arterial recomendados en las calificaciones de CR utilizan un brazalete para el brazo). Lleva el monitor a la consulta de tu médico una vez al año, para que compruebe que lo utilizas correctamente, y que es preciso.

Para obtener una lectura precisa, debes abstenerte siempre de consumir cafeína, alcohol, fumar y hacer ejercicio 30 minutos antes de realizar la lectura. Es importante que, además, vacíes la vejiga y te sientes tranquilamente unos minutos antes. Hazlo con la espalda recta y apoyada, los pies apoyados en el suelo y el brazo a la altura del corazón, apoyado en una superficie como una mesa. Lee nuestros consejos para saber más sobre cómo utilizar un monitor de presión arterial y cómo obtener una lectura precisa. También es importante utilizar un monitor preciso; abajo se indican algunas opciones recomendadas por CR.

