Estudiantes del distrito de primarias de Anaheim comenzaron sus clases el jueves

En su primer día de clases los dos hijos de Diego y Verónica Rivera estaban ansiosos y emocionados de comenzar el año escolar en la primaria Sunkist de Anaheim, en el condado de Orange.

Los estudiantes fueron recibidos con aplausos, bailes folclóricos, música y la emoción de reunirse en persona sin cubrebocas ni distanciamiento social.

Elías Rivera, de 7 años comenzó el segundo grado y su hermanito Lukas Rivera, de 5 años comenzó el kínder.

Verónica dijo que por primera vez sintió que la rutina vuelve a la normalidad post pandemia del covid-19 ya que los dos años pasados han sido muy difíciles para la familia.

Contó que Elías apenas cursaba el kínder cuando se dio la orden de permanecer en casa debido a la pandemia y se vio obligado a continuar sus clases virtuales.

Diego comenzó a trabajar desde el hogar y el pequeño Lukas, quien tenía solamente 2 añitos, ignoraba lo que sucedía a su alrededor.

“Fue muy difícil porque veía a su papá trabajando en la computadora pero solo le daba los juguetes y no podía jugar con él. Yo me encerraba en el cuarto con Elías todo el día para que tomara sus clases en línea”, contó Verónica. “En ocasiones era muy frustrante, aparte los niños no podían socializar”.

Ahora los padres de familia tienen grandes expectativas para sus hijos, desde saber cuáles serán los proyectos que realizarán para llenar el refrigerador y las paredes ellos hasta trabajar en unión para que los niños sobresalgan en sus clases de español ya que participan en el programa Dual Emerging Language (DEL) donde aprenden español e inglés al mismo tiempo.

“Creo que esto también va a regresar a que tengamos un balance familiar donde yo ya puedo ir a trabajar a la oficina, mi esposa en la casa trabajando y los niños en la escuela”, dijo Diego.

Las clases comenzaron oficialmente el jueves para los estudiantes del Distrito de Escuelas Primarias de Anaheim (AESD), el segundo distrito de escuelas primarias más grande del estado. Al escuchar las grandes expectativas de los padres es una motivación que exalta el compromiso de los maestros para una mejor enseñanza hacia sus estudiantes.

El AESD cuenta con 15,000 estudiantes de los cuales aproximadamente el 90% son latinos. En Sunkist la población estudiantil es un promedio de 87% latino.

Estudiantes del AESD comenzaron sus clases el jueves. (Jacqueline García/La Opinión)

Pese a que las clases regresaron de forma presencial en sus 24 planteles, el distrito también cuenta con una Academia Virtual para satisfacer las necesidades de los estudiantes deciden continuar con el aprendizaje en línea.

Regresando a la nueva normalidad

Yadira Moreno, directora de participación escolar, familiar y comunitaria en AESD, dijo que es muy emocionante comenzar este semestre sin la obligación del cubrebocas, ni distancia social y sin plexiglás para dividir los escritorios de los estudiantes.

El jueves por la mañana, en el primer día, se vio aproximadamente a uno de cada 50 estudiantes utilizar el cubre bocas y está bien ya que es opcional.

“Pero si fue muy diferente ver la cara completa y las sonrisas de nuestros estudiantes, los padres y los maestros porque es muy crucial que los estudiantes vean cuando los maestros están hablando”, dijo Moreno.

Indicó que durante el semestre los estudiantes o personal que tenga síntomas o se sienta enfermo ya sabe que debe quedarse en casa para evitar el contagio.

Los estudiantes fueron recibidos con bailes folclóricos del programa de después de escuela en Sunkist. (Suministrada)

Otro cambio favorable es que los salones del Kinder Transicional o TK aumentaron de 35 a 42 para ofrecer clases con una proporción de 12 estudiantes por maestro. De los grados kínder a tercero las clases son de 22 estudiantes por maestro. Adicionalmente se reducirá el tamaño de las clases en todos los grados escolares y se duplicará el número de consejeros de uno a dos por plantel para satisfacer las necesidades socioemocionales de los niños.

La directora dijo que el enfoque de enseñanza ahora es de Social Emotional Learning el cual ayuda para que los niños conozcan estrategias y puedan decir cómo se sienten y pedir ayuda si lo necesitan.

Moreno agregó que el distrito está enfocado en ayudar a todos los estudiantes y sus familias de la clase trabajadora, que tienen un programa antes y después de escuela.

“Las escuelas están abiertas por un promedio de nueve horas lo que significa que nuestros niños se pueden quedar gratis hasta las 5 o 6 de la tarde y están aprendiendo y conviviendo mientras siguen su crecimiento social y personal”, recalcó Moreno.

Este es uno de los programas exitosos que se están ofreciendo en AESD, Oportunidades de Aprendizaje Expandido, que extiende el día escolar académico a nueve horas. Las actividades antes y después de clases incluyen instrucción suplementaria gratuita, actividades musicales y deportivas, así como asambleas de enriquecimiento multicultural

Adicionalmente el programa de Inmersión en Dos Idiomas en español y/o coreano y actualmente se explora la posibilidad de añadir un tercero a su plan de estudios para animar a más estudiantes a aprender un nuevo idioma.

Para saber más de la escuela visite: www.anaheimelementary.org