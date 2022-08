“Hay una caja con drogas a tu nombre”: Alertan de estafadores que se hacen pasar por funcionarios de CBP

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos advirtió a través de un comunicado de prensa sobre una estafa telefónica a través de llamadas de personas que están haciéndose pasar por Oficiales y Agentes de CBP con el fin de obtener información bancaria de los residentes desprevenidos.



Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que durante las últimas semanas han recibido un sinfín de llamadas de varios residentes preocupados por llamadas no solicitadas de estafadores que se hacen pasar por agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.



“Una caja drogas y dinero que se envía tiene su nombre (y mencionan a la persona en cuestión) y ha sido interceptada”, es el mensaje que se reproduce cuando la víctima recibe la llamada.



Según los denunciantes, la grabación pide que digite el número 1 para hablar con un oficial/agente de CBP.



Una vez que la víctima marca el número 1, el supuesto oficial intenta obtener información privada, como de su banco.



Otros denunciantes han indicado que en cuanto aceptan la llamada una persona real, y no una grabación, intenta obtener información.

CBP advierte sobre los peligros de las estafas

Esta no es la primera vez que CBP advierte a la sociedad sobre estafas telefónicas, incluso, ha señalado que mucha gente pierde los ahorros de toda su vida por confiar en quien está del otro lado del teléfono, que la mayoría de las veces actúa de manera amigable y servicial, lo que provoca que más de un distraído caiga en sus redes.



CBP ha pedido no contar a nadie, vía telefónica, información personal, ni ofrecer información sobre su dinero.



“Si recibe una de estas llamadas, no dé ninguna información. Lo mejor que puede hacer es anotar el número de la persona que llama e informarlo”, dijo el jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de Grand Forks, Anthony S. Good.