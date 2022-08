Rafael Caro Quintero: “A mí me detuvo la DEA”

En la primera parte de este reportaje, titulada ¿Cuál es la verdad sobre la captura de Caro Quintero?, documentamos que hubo un lapso de tiempo tras la captura del exlíder del cartel de Guadalajara, durante el cual se desconoce el paradero exacto del detenido.

La versión oficial del Gobierno de AMLO es que fue detenido por la Secretaría de Marina (SEMAR) en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR). En un documento judicial, la SEMAR negaba después haber intervenido en la operación. (Nota de la Redacción)

Desde la prisión de máxima seguridad donde se encuentra, Rafael Caro Quintero, acusado de narcotráfico y de haber asesinado a un agente federal, aseguró a uno de sus abogados de defensa que, en su detención, estuvo presente la DEA, la agencia antidrogas de EE. UU., desmintiendo así la versión dada por el Gobierno de México de que no hubo injerencia de dicha agencia antidrogas del Gobierno de Estados Unidos en su detención.

“Fue la DEA y la Marina e Interpol”, señaló categórico y sin dudas el exlíder del cartel de Guadalajara durante una conversación telefónica con uno de sus representantes legales, de la cual se obtuvo el contenido, y cuya existencia y autenticidad se pudo corroborar antes de la publicación de este reporte.

Secuestro y homicidio de un agente de la DEA en 1985

El preso número 5538, como está marcado en el uniforme de reo que ahora usa en la cárcel de máxima seguridad, ubicada en el Estado de México, fue detenido en el estado de Sinaloa en la zona del Triángulo Dorado para dar cumplimiento a una orden de arresto con fines de extradición, girada por la Corte Federal de Distrito Central de California por el secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena, ocurrido en 1985 en Guadalajara, Jalisco.

Tras 28 años de prisión en México, sentenciado por el asesinato de Camarena, Caro Quintero fue puesto en libertad por orden judicial en 2013. Inmediatamente después, se convirtió en uno de los criminales más buscados por el Gobierno de Estados Unidos. La DEA y el FBI ofrecieron la exorbitante recompensa de $20 millones de dólares para quien diera información que pudiera conducir a su detención. Se trata de la segunda más alta ofrecida por un fugitivo, luego de la del terrorista Osama Bin Laden, que ascendía a $25 millones de dólares.

AMLO: “Sin injerencia directa de la DEA”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó el 18 de julio de 2022 en conferencia de prensa que la DEA no estuvo presente en la captura ni tuvo ninguna participación en el hecho. “En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el Embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa” aseguró AMLO, quien utiliza como uno de sus estandartes políticos el nacionalismo y la no intervención del Gobierno norteamericano.

“¿Lo ubicó la DEA y le informó a la Marina?”, fue cuestionado por una periodista en dicha conferencia. “No, no, no. Y mucho menos participaron elementos (de la DEA). Ya no es como antes”, dijo el mandatario, enfático.

En contraparte, la directora de la DEA, Anne Milgram, el 16 de julio había asegurado en un comunicado oficial: “Nuestro increíble equipo en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para capturar y arrestar a Caro Quintero, acusado en EEUU de torturar y asesinar al agente especial Kiki Camarena y muchos otros delitos…”.

Familiares en la “lista negra” de la OFAC

Caro Quintero confirmó el señalamiento de Milgram en la conversación sostenida con uno de sus abogados. Y afirmó no solo que la DEA estuvo en su detención, sino que además a sus hijos- no especificó los nombres- les hicieron firmar documentos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, relacionados con las propiedades que están a sus nombres, las cuales quiere confiscar dicho gobierno.

En 2013, la OFAC incluyó a Elizabeth Elenes, exesposa de Caro Quintero, y a los cuatro hijos procreados con ella: Héctor Rafael, Henoch Emilio, Mario Yibrán y Roxana Elizabeth Caro Elenes en su lista de Designaciones Especiales, mejor conocida como la “lista negra”, por ser presuntamente parte de la red de lavado de dinero en las actividades criminales de Caro Quintero. Pero, en 2021, la OFAC anunció que había retirado de la lista a Elenes y sus hijos.

“Fue la DEA”

La conversación entre Caro Quintero y el defensor, cuyo nombre no se menciona en el diálogo, se habría llevado a cabo aproximadamente 19 días después de su detención, y se afirma que fue en el marco de la llamada telefónica a la que todos los reos tienen derecho.

Desde que fue detenido, gracias a una serie de amparos presentados por sus abogados se han obtenido órdenes judiciales que lo protegen, hasta el momento, de ser extraditado a USA. En la primera parte de este reporte, titulada ¿Cuál es la verdad sobre la captura de Caro Quintero?, se informó que había contradicciones en la versión oficial de cómo y quienes habían detenido al presunto narcotraficante fugitivo. aunque públicamente y en la versión oficial la Secretaría de Marina del gobierno de México se adjudicó la captura de Caro Quintero, judicialmente esa dependencia negó cualquier participación.

Sobre esto hablaron el abogado y el “narco de narcos”, acusado en Estados Unidos del homicidio de Camarena, y de haber creado un nuevo cartel de drogas en los años en los que fue fugitivo.

“…Le voy a mandar el oficio de la Secretaría de Marina donde dicen que ellos no lo detuvieron, que ellos no participaron en nada”, dijo el abogado, a lo que Caro Quintero respondió contundente “¿No?, pues fue la DEA y la Marina e Interpol”.

El litigante le informó que logró establecer contacto con su hermano, Miguel Caro Quintero, quien fue condenado a 17 años de prisión en USA, acusado de narcotráfico. Tras cumplir su condena fue puesto en libertad en 2019, cuando su hermano Rafael era prófugo.

También le notificó que su defensa ya estaba interponiendo recursos internacionales, como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que no procede la extradición porque ningún mexicano puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

“¡No!, y luego, oiga, hicieron firmar en la OFAC a mis hijos para darles el amparo y están recogiendo todas las cosas que estaban a su nombre” dijo Caro Quintero, argumentando otros supuestos abusos de autoridad.

“Estoy como león enjaulado…”

En la llamada telefónica, “Rafa”, como se identificó él mismo en la conversación, se quejó de que estaba muy solo en la prisión y que nadie había ido a visitarlo.

“…Necesito que vengan ahora”, afirmó en tono de orden y queja, “¡Estoy solo!, no ha venido nadie, vinieron unos abogados y mi hermana y un primo, pero no he tenido visita y no hay quien me saque, ¡todo el día aquí en la celda!”.

-¿Un recado para su hermano?, preguntó su abogado.

-No, pues para todos un fuerte abrazo y que se apuren a meter papeles para que vengan…Dígale ahí a mi hermano y a mi hermana que le digan a los otros abogados que vengan luego- respondió el capo.

-Don Rafael, ocupamos que me diga usted toda la información que requiera, tanto legal, como política, como diplomática y recados con su familia, yo ahorita personalmente me voy a comunicar con ellos para hacerles llegar los recados…

– Estoy como león enjaulado y traigo un chingo de ansiedad- dijo Caro Quintero, y le solicitó a su representante que intercediera para que lo pongan con el resto de la población carcelaria del penal de máxima seguridad, y ya no lo tengan aislado.

Otra parte de la conversación giró en torno a las necesidades médicas de Caro Quintero.