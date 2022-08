Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 15 al 21 de agosto 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 15 al 21 de agosto del 2022.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Nuevos comienzos. Semana de grandes oportunidades laborales, es momento de empezar a tocar puertas, de abrirte camino a otros logros, a otro tipo de crecimiento profesional. Serán días en donde todo lo que hagas desde lo laboral hasta lo amoroso estará protegido por una energía divina, así que sin ningún temor ni inseguridad has lo tuyo. Te recuperas de enfermedades, la vitalidad vuelve a tu cuerpo físico, la voluntad de seguir sano sana, se vuelve a instalar en ti. Los enemigos se alejan y vuelves a sentir calma y paz en tu camino, todo lo que hablaron o te hicieron es neutralizado por la energía divina que te protege. En el amor, habrá grandes avances, pero para que este movimiento llegue a donde verdaderamente quieres necesitas retomar los detalles con tu pareja.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Tu poder de convencimiento es muy grande estos días, solo utilízalo bien. Tendrás las palabras adecuadas en el momento exacto, te escucharán sin dudarlo, sorprenderás con lo preciso de tus opiniones, tu creatividad es una herramienta más para los logros que alcances esta semana. Estos días serás la persona más asediada, tu brillo es intenso y tu energía ligera, en el trabajo puedes obtener un nuevo asenso, es preciso que vuelvas a insistir en tus capacidades. Una semana importante en todo lo que tiene que ver con los estudios, si vas a realizar un examen tienes todo a tu favor para aprobarlo con una excelente calificación, si aún no has decidido que carrera estudiar, bueno, pues esta semana tendrás la revelación de para donde encaminarte. Se avecinan reuniones con amigos o familia, date el tiempo de acudir, le hará bien a tu mente y corazón, necesitas relajarte. Escucha consejos que vengan del padre o de una figura paterna, son palabras sabias y sinceras, pero sobre todo palabras de gran ayuda.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Esta semana serás un buscador. Sentirás la necesidad profunda de buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades, de refrescar tu manera de pensar, de permitirte cambiar. Es de sabios cambiar de opinión. Todos estos movimientos que sientas en el interior de tu ser te llevan a encontrar nuevas personas, nuevas maneras de pensar, de las cuales tomarás lo mejor para seguir en la vida. En lo laboral espera éxitos, ya has demostrado de lo que eres capaz de lograr y esto por fin será tomado en cuenta, escucha nuevas propuestas, puede ser que sea algo que te haga seguir brillando. Tu salud es muy buena estos días, la fortaleza es toda tuya, la energía está vibrando alto y no habrá nada ni nadie que estos días te saque de balance. El dinero fluye de tal manera que puedes darte gustos culposos.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Tendrás que empujar para que las cosas sucedan. Sé muy paciente, y administra bien tu energía, porque esta semana te tocará empujar para llegar a tus metas, deberás ser insistente, hacer llamadas, escribir mails, encontrarte con personas para llegar al éxito de tus planes. Cuida de no hacer corajes en tu lugar de trabajo, de no contestar sin pensar antes, a las provocaciones, una semana de desacuerdos con jefes o subordinados. Una semana con buenas noticias con lo que respecta a la salud, la recuperación de cualquier malestar pasado es rápido, pero sobre todo duradero. En el amor serán días muy pasionales, de encuentros inesperados en lugares inesperados, una semana para reconciliaciones amorosas, días para volver a empezar de cero.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Todo tu favor para iniciar nuevas empresas. Grandes cambios personales se avecinan. Ya no lo pienses más y has ese cambio de casa que tanto necesitas y quieres, estos son días para emprender la búsqueda, y esta búsqueda te lleve por fin al lugar que tanto has soñado. Ya no pospongas más el movimiento, porque solo lograras sentirte atrapado, atrapada, en medio de mucha frustración. En el trabajo siempre es bueno dar segundas oportunidades, recuerda que muchas veces el crecimiento es gradual, es cuestión de paciencia y darles la vuelta a las cosas. Para llegar a un progreso solo se necesita ser constante y disciplinado, disciplinada. Estos días tu buen juicio te ayudará a tomar la decisión correcta con respecto al amor, escúchate, y después toma la decisión que te haya gritado el corazón.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

La riqueza no se mide solamente con las posesiones materiales o el dinero. Estos días tendrás grandes lecciones, entenderás que la riqueza también se manifiesta en las experiencias, en la manera de pensar, de ser. Cuidado al tomar decisiones laborales, no te precipites, puedes sentir la necesidad de cambios grandes y alejar de tu empresa a personas que no se lo merecen, cuida de los esfuerzos de los que te rodean y de todo lo que han hecho para el crecimiento de ese lugar. Tu realización personal la encontrarás en un nuevo pasatiempo, la inspiración llega a ti y se manifestará en ti una nueva manera de encontrar riqueza álmica y espiritual, sentirás de nuevo conexión contigo, con la divinidad, con la tierra que pisas. Este no es un buen momento para comenzar una relación amorosa, porque primero tienes que hacer un buen trabajo emocional contigo mismo. En la salud cuida de dolores de espalda, un chequeo médico sería ideal en estos momentos, no dejes crecer ninguna molestia, después será más difícil erradicar el dolor.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Atención a todo lo que tenga que ver con posesiones materiales. Cuida de tu dinero, no inviertas si no investigas primero, no gastes en lo que no necesites de verdad. Esta semana no es adecuada para compra o venta de casas, puedes salir perdiendo o arrepintiéndote por no haber analizado antes. Estos días las cosas en el trabajo pueden ser lentas, los planes o proyectos en los que estén puede ser que no caminen, pero esto no quiere decir que te tengas que detener, todo lo contrario, sigue empujando, que en próximos días puedes ver el resultado que esperas. Estos días sentirás la necesidad de saber un poco más de tu familia, de saber de tus ancestros y entender de dónde vienes, todo esto para acomodar energías del inconsciente que te tiene un poco en desequilibrio, así que no dudes en preguntar todo lo que se te venga a la cabeza, resuelve lo más posible, las personas mayores de tu familia están dispuestos, dispuestas, a mostrarte la historia familiar. Es importante poner atención a la salud de tus emociones, ya es preciso que salgas de angustias y tristezas profundas.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

No dudes en pedir ayuda. Las personas a tu alrededor te quieren, has sabido ganarte el amor de la gente, has sido amable, compartido, compartida, has sido buena, bueno, y ahora, claro está, la vida te lo regresará, así que deja de preocuparte, las deudas quedarán atrás, te ayudarán y sentirás un gran alivio. En el amor profundiza en lo que verdaderamente quieres para ti, tomarás decisiones importantes, soltar o seguir, pero será lo mejor. El dinero fluye, no te preocupará nada, tienes para solventar todo lo que se te presente en la semana, tienes para cubrir algunas deudas del pasado que ya te tienen muy agobiado. La salud emocional está un poco endeble, recupérala ya, es importante comiences alguna terapia para sentirte completo, completa, en equilibrio perfecto.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Por fin el equilibrio. Tuviste días de no saber en dónde pisabas, ni a dónde ibas, estabas fuera de ti, pero trabajaste para encontrarte y esta semana sentirás y verás el esfuerzo de ese trabajo interno y externo. Pero no solamente tú, habrá gente a tu alrededor que verán tu cambio y te felicitarán por lo bien que te ves de nuevo. Son días para retomar sueños, no dejes pasar más tiempo y vuelve a tus planes pendientes, ahora que vuelves a estar en armonía todo te resultará más fácil, fluirás de mejor manera y manifestaras las cosas con más claridad. En el amor si tienes pareja todo vuelve a marchar en paz, la comunicación vuelve a ser fluida y clara, si aún no tienes pareja la renovada energía que emanas puede llevar a ti al verdadero amor.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Detente antes de que te gane la ceguera de un enojo. Son días en donde sentirás que tienes muy poca tolerancia a todo y a todos, tendrás que hacer uso de la tolerancia y la paciencia para que nada te saque de tu centro pues tendrás la mecha muy corta. No provoques más caos en donde ya lo haya, es preferible alejarte de ahí que inmiscuirte y salir muy mal parado, parada. En el trabajo necesitas ser cauto con tus actitudes, ocúpate de lo tuyo, aléjate de problemas o puedes tener reprimendas y suspensiones laborales. En las finanzas no caigas en tentaciones, puedes estar llenando vacíos existenciales con cosas materiales y después quedarte con los bolsillos medio vacíos y arrepentirte de esos gastos innecesarios. En el amor es necesario escuchar antes de decir nada, seguramente tu pareja tiene razón, así que dale el beneficio de la duda. Cuida de la salud de tu estómago, no hagas corajes o puedes pasarla mal estos días.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

La abundancia esta de tu parte. Correrás con mucha suerte, tu trabajo empieza a darte frutos, te sientes feliz y satisfecho, no dejes de hacer lo que estás haciendo para que esta abundancia sea larga y duradera. Son días para estar en familia, para compartir tus logros y platicar de las experiencias vividas, son días para crecimiento familiar. Es momento de cambios profundos en tu manera de pensar, tienes que refrescar tus ideas y abrirte a las nuevas formas y maneras de la vida cotidiana, la cerrazón no te dejará nada bueno, solo frustración. Tú salud tanto física como emocional pasa por un excelente momento. Es una jornada ideal para sanar el espíritu y el alma.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Estarás muy sensible esta jornada, los sentimientos estarán a flor de piel y cualquier cosa te hará llorar. Pero está bien, a veces el cuerpo y el espíritu necesitan desahogarse para encontrar de nuevo equilibrio y renovar la energía tanto del cuerpo físico como del alma, son días para interesarte de nuevo en todo lo que tenga que ver con tu profesión u oficio, son días para actualizarte y poder seguir en el camino del progreso en el trabajo. Esta semana toma en cuenta que la liquidez no será tanta, así que has buen uso de tu dinero, adminístrate bien.