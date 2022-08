Britney Spears presume de marido, Sam Asghari, en medio de su agria pelea con su ex Kevin Federline

Britney Spears ha hecho un alto en su guerra mediática con Kevin Federline, su exmarido y padre de sus hijos Sean Jayden (16) y Preston (15), para rendir homenaje a su actual esposo, el bailarín y actor Sam Asghari, por medio de su cuenta de Instagram.

La princesa del pop ha recordado que el joven coreógrafo ha sido su mejor apoyo durante los últimos seis años, marcados por la opresiva tutela judicial que pesaba sobre ella y que controlaba su padre, Jamie, así como por los ataques que ha recibido ahora de Federline al poner en dudas sus capacidades como madre.

“Es el amor de mi vida… El hombre más honesto, humilde y genuino que he conocido en mi vida. Estoy tan orgullosa de que ames lo que haces, y de que yo sea parte de tu vida… Es mi marido”, ha escrito la intérprete para presumir abiertamente de la relación más estable y satisfactoria que tiene en su vida. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Además de defenderse personalmente en las redes sociales, Britney Spears ha contado con la ayuda de Sam, y también con la de su abogado Mathew Rosengart, a la hora de contrarrestar las últimas acusaciones de Kevin Federline, quien llegó a publicar unos vídeos en los que la cantante aparecía discutiendo con sus hijos y aseguró que estos no querían visitar a su madre debido a su comportamiento demasiado provocativo en la esfera virtual.

