El método anticonceptivo natural que se viralizó en TikTok: de qué se trata y por qué tener cuidado

Los métodos de conocimiento de la fertilidad (FAM), también conocidos como planificación familiar basada en el conocimiento de la fertilidad (FAB), consisten en el uso de cambios fisiológicos en el cuerpo de una persona para determinar si es fértil y durante los últimos días se ha viralizado en la red social TikTok.

El contenido sobre este método no hormonal se incrementó meses después de que la Corte Suprema anulara “Roe contra Wade”, donde no solo eliminó el derecho constitucional al aborto, sino que también puso en tela de juicio otros derechos, como el de la anticoncepción.

Con solo buscar “conciencia de la fertilidad” o “control de la natalidad natural” en TikTok, se encuentran miles de videos donde los llamados FAM TikToks hablan de frustraciones y temores genuinos que las personas tienen sobre el control de la natalidad hormonal.

Lo que realmente debes saber de este anticonceptivo

En primer lugar, FAM depende de los cambios naturales y fisiológicos en el cuerpo de alguien para determinar cuándo está ocurriendo la ovulación, explicó el obstetra y ginecólogo Michael Tahery a Mashable.

Por ejemplo, las mujeres deben estar atentas a los múltiples síntomas que pueden adaptarse a cada cuerpo cambios, entre ellos destacan el cambio en el flujo vaginal y la mucosidad, la temperatura y las emociones durante la ovulación (cuando se libera un óvulo de los ovarios).

Hay muchas razones por las que alguien puede querer probar FAM como su método anticonceptivo, declaró la directora senior de servicios médicos de Planned Parenthood, June Gupta, NP. “Generalmente hay poco o ningún costo; sin efectos secundarios; y aprendes más sobre tu cuerpo y fertilidad”, aseguró para el mismo medio de comunicación.

FAM es la mejor opción para quienes no puede tomar la píldora por motivos de salud, por ejemplo, si interfiere con su medicación, como ocurre con las personas con epilepsia. Además, puede ser excelente para alguien a quien no le importa si queda embarazada o no.

También es ideal para personas altamente motivadas con ciclos menstruales predecibles.

En contraparte, aquellas personas con ciclos menstruales irregulares, quienes no pueden rastrear los signos de fertilidad todos los días y las personas con ciertas afecciones médicas, como trastornos de la tiroides que afectan su período, no deberían usar este método.

De cualquier forma, la recomendación no es seguir los consejos de tiktokers sin ningún tipo de instrucción médica y por el contrario, asistir a un consultorio en donde profesionales de la ginecología y endocrinología determinen el método de anticoncepción ideal para ti.

