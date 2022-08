CBP halla metanfetamina y fentanilo ocultos en canasta de ropa sucia en Texas

El martes, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), ubicados en el cruce fronterizo Paso Del Norte en El Paso, Texas, informaron que interceptaron metanfetamina y fentanilo ocultos dentro de una canasta de ropa sucia.

Los contrabandistas de droga siempre están buscando nuevas formas de poder enviar narcóticos sin que sean encontrados por las autoridades.



Al respecto, Ray Provencio, director del puerto de CBP El Paso, expresó: “El lavado de dinero no es nada nuevo, sin embargo, encontrar drogas en una canasta de ropa sucia es algo fuera de lo común“.



“Una incautación como esta sirve como un recordatorio de que los contrabandistas utilizarán todos los medios disponibles en sus intentos de introducir contrabando en los Estados Unidos”, añadió.



Cabe recordar que en octubre del año pasado, un sujeto pretendió cruzar drogas: fentanilo, metanfetaminas y marihuana, dentro de una lata “sin abrir” de Coca-Cola, así como en paquetes cerrados de Fritos, Cheetos y “gomitas”, por el punto de revisión fronterizo de la Patrulla Fronteriza en la carretera interestatal 35. No obstante, su plan fue descubierto.



Los hechos recientes refieren que el pasado 13 de agosto, una ciudadana estadounidense de 26 años que llegaba de México a través de los carriles para vehículos, fue referida a una inspección secundara de su vehículo por un agente del CBP.



La revisión incluyó una inspección canina y una inspección no intrusiva (rayos X).



La verificación secundaria llevó a los oficiales de CBP a encontrar varios paquetes dentro de una canasta de ropa que contenían un total de 4.27 libras de metanfetamina y 0.71 libras de fentanilo.



La ciudadana americana que conducía el vehículo fue entregada a las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., donde enfrentará cargos relacionados con el intento fallido de contrabando.



Mientras que los narcóticos y el automóvil fueron incautados por CBP.