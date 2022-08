EE.UU. comprará trigo ucraniano para enviarlo a países de África

La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) anunció la compra de trigo ucraniano por valor de 68 millones de dólares, que irá destinado al programa de la ONU para combatir el hambre en los países pobres.

En un comunicado, la administradora de USAID, Samantha Power, explicó que se adquirirán 150,000 toneladas métricas de cereal y que se enviarán a países que sufren “hambre y malnutrición severa” en el cuerno de África, zona afectada por una sequía histórica.

Power agregó que “se necesita mucho más” para ayudar al mundo a recuperarse de “la devastación global causada por la brutal guerra” del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

El cereal llegará a los países necesitados a través del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, aprovechó para pedir a los países del mundo que aumenten su ayuda al desarrollo, que apoyen los esfuerzos de seguridad alimentaria y alivien las restricciones al comercio.

Before Putin’s war, Ukraine was a top grain supplier to @WFP & a top global wheat exporter. Getting this grain to people facing hunger is vital, & @USAID announced $68M to help purchase, move, & store this wheat as we respond to the global food crisis. https://t.co/4XA9R6DZqe

— Samantha Power (@PowerUSAID) August 16, 2022