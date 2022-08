Elizabeth Gutiérrez luce su retaguardia usando ajustados leggings negros

A través de sus historias de Instagram Elizabeth Gutiérrez compartió un video en el que se ve afinando detalles antes de una sesión de fotos, luciendo su retaguardia en leggings negros y demostrando una vez más que cuenta con una figura espectacular.

La actriz de 43 años ha regresado a su faceta como conductora en la segunda temporada del programa “Ojos de mujer” del canal E!; ella se lleva muy bien con sus compañeras Érika de la Vega y Carla Medina y posaron para varias fotos, muy contentas por el éxito que el show ha obtenido. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez Bulgaria 🌹 (@elizabeth_gutierrez_bulgaria) View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez Bulgaria 🌹 (@elizabeth_gutierrez_bulgaria)

Varios días a la semana Elizabeth acude al gimnasio y realiza rutinas para ejercitar partes específicas de su cuerpo; recientemente compartió videos que la muestran levantando pesas y hasta posando muy sexy al lado de su entrenadora María Fernanda. View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Gutierrez Bulgaria 🌹 (@elizabeth_gutierrez_bulgaria)

