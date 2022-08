La prometida de R Kelly insiste en que está embarazada y espera una niña

Hace unos días la prometida de R Kelly desveló en el libro electrónico que ha escrito sobre su vida junto al rapero que ambos están esperando su primer hijo en común. La representante legal de la estrella de la música caída en desgracia se apresuró a desmentir la noticia e incluso los padres de la propia mujer pusieron en duda que estuviera realmente embarazada.

Ahora Joycelyn Savage, como se llama la futura esposa del cantante, se ha reafirmado en sus declaraciones iniciales para añadir además que está en el quinto mes de gestación y que el bebé será una niña. También ha compartido una ecografía y ha asegurado al portal Entertainment Tonight que R Kelly está encantado con la perspectiva de convertirse en padre a pesar de que actualmente se encuentra en prisión.

La propia Joycelyn fue mencionada como una de sus víctimas en el juicio en el que se le condenó a 30 años de cárcel por tráfico sexual y abusos de menores, pero ella ha negado que el rapero caído en desgracia la maltratara o explotara sexualmente en el pasado. En realidad, ofrece un retrato de su relación en el que Kelly se ocupaba de todas sus necesidades aunque tuviera otras parejas.

Según su versión de los hechos, los dos habían decidido recurrir a la fecundación in vitro antes de que él fuera condenado, pero paralizaron el proceso y optaron por congelar los óvulos de Joycelyn a la espera de que ella se sintiera lista para usarlos. Lo que no ha aclarado es cuándo o cómo decidió dar el paso, aunque insiste en que el equipo legal de R Kelly la presionó para que interrumpiera su embarazo.

“Una vez que su abogada se enteró, quiso que abortara porque no creía que fuera el momento adecuado para tener un bebé. Robert y yo queríamos tener un hijo desde hace mucho tiempo. Él está muy contento, su abogada no lo está tanto. Cuando le dije que me quedaba con mi bebé, no quería que lo anunciara, pero yo quería compartir la noticia. Siempre he estado a su lado, incluso antes de que este nuevo abogado entrara en escena”, ha añadido.

