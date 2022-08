5 cosas que nuestro experto en lavandería nunca haría

Rich Handel, ingeniero de pruebas de Consumer Reports y aficionado al lavado de ropa, explica por qué nunca usaría suavizante ni lavaría la ropa en la bañera

By Angela Lashbrook

Mis padres me hacían lavar la ropa desde muy joven, pero eso no significaba que lo hiciera muy bien. Lavaba a menudo la ropa manchada sin quitar la mancha, dejaba la ropa en la lavadora durante horas (una receta para el moho) y llenaba los recipientes de detergente hasta el borde. Bastaría con decir que mi ropa no quedaba tan limpia, y que me cuesta creer que la lavadora de mis padres durara tanto como lo hizo. Después de probar cientos de lavadoras, Rich Handel, ingeniero de pruebas de Consumer Reports, es ahora un especialista en lavandería, así que le pregunté por los errores que nunca comete al hacer el lavado. Si quieres mantener tu ropa de cama impecable, y tu lavadora y secadora funcionando felizmente hasta la vejez, el ejemplo de Rich es un buen punto de partida a seguir.

1. Usar suavizante de ropa

“Yo nunca usaría suavizante de ropa: es una pérdida de dinero. No solo puede irritar la piel sensible, sino que también puede dejar una capa de residuos en la ropa y reducir la absorción de las toallas” –Rich Handel.

¿Quién no quiere la ropa suave? Una camiseta tibia sacada de la secadora después de haber pasado por la lavadora con suavizante líquido se ve y se siente muy bien: suave, sin arrugas y agradable. Pero no vale la pena. El suavizante puede crear residuos en la lavadora y contribuir a la formación de moho (¡qué asco!), y con el tiempo puede incluso hacer que la ropa de cama y las prendas se vuelvan más inflamables. Las hojas para la secadora podrían ser un poco mejor que el suavizante líquido, pero aún así pueden agregar un residuo que disminuye la eficacia del sensor de humedad de tu secadora, así que es mejor que te deshagas de ellas también.

2. Lavar la ropa en la bañera

“Yo no lavaría mi ropa con el método stripping. Puedes conseguir los mismos resultados con tu lavadora con mucho menos trabajo y desorden. Solo tienes que poner el ciclo de enjuague extra, o de enjuague y centrifugado, sin detergente para ayudar a eliminar cualquier resto de suciedad de tu ropa” -R.H.

Durante los primeros días de la pandemia, cuando hasta la lavandería local presagiaba su posible muerte, lavé toda mi ropa en la bañera. No es una experiencia que volvería a repetir. Con la excepción de algún vestido o un suéter que no pueda meter en la lavadora, seguiré encantada el consejo de Rich y nunca me molestaré por lavar con el método stripping, que consiste en poner la ropa en remojo en la bañera antes de echarla a la lavadora.

Este proceso puede dañar algunos tejidos y eliminar el tinte, pero, sobre todo, es una gran pérdida de tiempo. Evitar la acumulación de residuos en la ropa desde el principio ayudará a impedir que tus prendas necesiten un enjuague adicional. Si tu ropa está especialmente sucia o tiene residuos, haz un ciclo de enjuague y centrifugado, o de remojo y centrifugado, antes del lavado normal.

3. Usar demasiado detergente para la ropa

“Nunca usaría más de la cantidad mínima de detergente para la mayoría de las cargas medianas. Ahora que el detergente es concentrado, usar demasiado puede dejar residuos en la ropa. Ahorra tu dinero y utiliza la cantidad mínima” -R.H.

La mayoría de la gente usa el doble de detergente de lo necesario. El uso de demasiado detergente no solo arruina tu billetera, sino que puede acumularse en tu lavadora (y, como ya hemos dicho, provocar la aparición de moho), puede prolongar el ciclo de enjuague de tu lavadora, e incluso podría provocar sarpullidos y picazón en la piel. Para evitar este problema, escoge el tipo de detergente adecuado para tu lavadora y sigue las instrucciones del reverso de la botella, en lugar de confiar en los marcadores del vaso medidor de la botella.

4. Poner la ropa manchada en la secadora antes de quitar la mancha

“Yo nunca metería la ropa manchada en la secadora hasta estar cien por ciento seguro de que la mancha se ha quitado. El calor de la secadora fija la mancha y pierdes la oportunidad de quitarla” -R.H.

Siendo alguien que parece crónicamente incapaz de cocinar sin salpicarse con aceite de oliva, salsa de soya o vino, este consejo de Rich es uno de los que han salvado varias prendas de mi armario. El calor es un enemigo si tu ropa está manchada, así que trata siempre la mancha primero. Cada tipo de mancha requiere un tratamiento diferente, así que echa un vistazo a la guía más completa para eliminar manchas de CR para obtener instrucciones más detalladas. (La he marcado como favorita).

5. Llenar demasiado la lavadora

“Nunca llenaría demasiado mi lavadora. No permite que la ropa y el detergente circulen. Lo mismo ocurre con la secadora: llenarla demasiado no permite que el aire circule entre la ropa” -R.H.

Estás con prisa, tienes que lavar la funda del edredón y todas las camisetas, y después de un percance en la cocina, te has quedado sin trapos de cocina. Ya me ha pasado. Pero tener paciencia es una virtud si quieres que toda tu ropa y tus sábanas queden realmente limpias. Sobrecargar la lavadora puede hacer que se tambalee e incluso se descompanga en casos extremos. El aumento de la fricción de toda esa ropa en un espacio reducido también puede hacer que se desgasten los tejidos y se acorte su vida útil. Si tienes que cerrar la puerta de tu lavadora a la fuerza, ya sabes que te has pasado, así que deja la funda nórdica para otra carga.

