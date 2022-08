Apple anunció parche de seguridad de emergencia para solucionar un fallo que afectaba al iPhone, iPad y Mac

Apple informó que detectó un error de seguridad importante que afectaba a todos los modelos de iPhones, iPads y Mac. Por esta razón se vieron obligados a publicar un parche de seguridad de emergencia para atender la situación.

La compañía precisó que la brecha de seguridad que identificaron permitía que cualquier atacante pudiera tomar el control del equipo. Desde el fabricante no ofrecieron mayores detalles, no obstante, afirmaron que esta situación pudo haber sido aprovechada activamente por los hackers.

Ante esta situación el consejo de los expertos es llevar a cabo la actualización lo más pronto posible en todos aquellos dispositivos que se hayan visto afectados por el problema de seguridad. Esto quiere decir, los usuarios que cuenten con cualquier versión del iPhone 6S o superior, todos los modelos de iPad, así como todas aquellas Mac que operen con Mac OS Monterey.

Rachel Tobac, directora general de la firma SocialProof Security, apunta que según lo que se ha dado a conocer, los hackers podían llegar a obtener permisos de superusuario con los cuales podían ejecutar cualquier tipo de código dentro del dispositivo.

La experta añadió que si bien todos los usuarios deben actualizar a la brevedad sus equipos, aquellas personas que están en el ojo público deberían hacerlo aún más rápido, pues son objetivos sumamente atractivos para los hackers.

Alerta de seguridad

Si bien no se conoce exactamente cuál fue exactamente la falla identificada por Apple, meses atrás la compañía había sido advertida por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) acerca de un problema con su chip M1.

De acuerdo con los expertos, estos procesadores cuentan con su propio sistema de seguridad para prevenir posibles ataques. No obstante, descubrieron que bajo determinados tipos de ataque es factible engañar al sistema y que este no sea capaz de detectar si un programa se ha visto comprometido o no.

De esta manera los hackers pueden lanzar ataques sin ser detectados, lo que facilita enormemente el poder tomar el control de un equipo.

