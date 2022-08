Christina Ricci recuerda con “vergüenza” su actuación en la cinta ‘Casper’

A 27 años del estreno de la cinta ‘Casper’, la protagonista Christina Ricci destapó su opinión sobre la película, dejando con la boca abierta al público tras asegurar que su actuación fue “terrible”. ¿Qué otros secretos reveló? Aquí te lo contamos.

En una entrevista reciente, la famosa de 42 años de edad habló sobre su participación en el clásico del cine ‘Casper’ e indicó que aunque esta se coloca como una de las favoritas para el público, su actuación “dejó mucho que desear”.

“Si realmente vuelves a ver Casper, verás que estoy terrible. La gente se molesta mucho cuando digo eso. Y yo digo: ‘No, es una película maravillosa. Es un tesoro de la infancia. Pero estoy terrible en ella‘”, precisó Christina Ricci.

Recordemos que la histrionisa dio vida a “Kat”, una joven difícil de asustar incluso para los hermanos de Casper, con quien acababa desarrollando una amistad.

“Estaban pasando muchas cosas en mi vida. Todo era muy difícil. Siempre estaba molesta, y creo que no me esforcé mucho, a decir verdad. Para mi vergüenza, creo que no me esforcé tanto como debería haberlo hecho“, detalló al respecto.

La cinta ‘Casper’ no ha sido el único proyecto exitoso de Christina Ricci; de hecho, dentro de su repertorio cuenta con títulos como “La familia Adams”, “Maxtrix Resurrections” y la serie “Yellowjackets”, por mencionar algunos.

