Contrata a un ladrón para que le robe el celular a su novio y descubra si le es infiel

El nivel de celos de una mujer dio de qué hablar en redes sociales, después de que hizo lo que pocos esperaban con el fin de revisar el celular de su novio.

Y es que ante las sospechas de que la traicionaba el hombre que le jura amor eterno, contrató a un ladrón para que le robara el teléfono y así poder revisar su historia de llamadas, mensajes, además de cada paso que da en las redes sociales, principalmente en WhatsApp, Instagram y Facebook donde se pueden tener conversaciones.

A través de la plataforma TikTok, la usuaria @beba.valdezh compartió su polémica historia, pues cuando tuvo en sus manos el celular de su galán, inmediatamente se lo regresó entre lágrimas.

“Cuando me acuerdo que le pagué a un asaltante para robarle el celular a mi novio para saber si me era infiel. Lo terminé de revisar y me puse a llorar, se lo di”, mencionó la mujer sobre su experiencia que la llevó a ser tendencia en el mundo del internet.

Al final las sospechas de la mujer fueron ciertas, pues en efecto a la mujer la estaban engañando, por lo que el hombre en señal de culpa y arrepentimiento, le dio a su ahora expareja la mitad de lo que obtuvo por vender el celular de la discordia, mismo que fue obtenido por la protagonista de la historia de una manera insólita.

“Cuando vendió el celular me marcó para darme la mitad del dinero porque efectivamente sí me ponía los cuernos“, cerró la mujer que se preparaba para ir a su trabajo cuando contó esta anécdota que la marcó de por vida.

