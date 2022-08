Paso a paso cómo borrar o editar un mensaje enviado en iMessages

La llegada de la versión estable de iOS 16 en el mes de septiembre promete traer consigo una gran cantidad de nuevas funcionalidades que serán del agrado de todos los usuarios de iPhone. Una de estas nuevas funciones será la posibilidad de editar o incluso borrar un iMessage luego de haberlo enviado.

De esta manera cualquier usuarios podrá corregir mensajes con errores que hayan sido enviados por error, o simplemente eliminar textos completos si se equivocó de chat. Con esto Apple se suma a aplicaciones como WhatsApp y Telegram que desde hace tiempo permiten a sus usuarios borrar mensajes que ya han sido recibidos por la otra persona.

No obstante, es necesario aclarar que para que estos cambios tengan lugar, tanto la persona que envía el mensaje, como aquella que lo recibe deben estar utilizando la misma versión de iOS. En caso de no ser así, la persona recibirá el mensaje original que le fue enviado y no se verán reflejadas las correcciones.

A continuación te explicamos cómo podrás editar o borrar los iMessages que hayas enviado a tus contactos:

1. El primer paso para poder utilizar esta función es por más obvio que pueda parecer es enviar un mensaje a otra persona que también disponga de un iPhone con iOS 16.

2. En segundo lugar el usuario debe pulsar sobre el mensaje una vez haya sido enviado y mantenerlo oprimido hasta que seleccione dicho contenido. En este punto se abrirá un cuadro de opciones entre las que se encuentran responder, eliminar y editar.

3. Es en este momento cuando el usuario deberá seleccionar la opción que desea realizar. Si presiona sobre el botón de cancelar envío del mensaje, este procederá a desaparecer del chat. No obstante, si la otra persona no dispone de iOS 16 en su equipo, se mostrará un texto en el que se le informa al usuario que el envío del mensaje no pudo ser cancelado.

Por su parte si opta por pulsar la opción de editar mensaje, el sistema le permitirá llevar a cabo los cambios que desee realizar y reenviará el mensaje. En este caso, la persona que lo reciba podrá ver una pequeña notificación en la que se le notificará que dicho mensaje fue editado.

No obstante, no contará con los permisos necesarios para poder acceder al mensaje original.

