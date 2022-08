Te decimos el fetiche de Cristian Castro con las mujeres

Sin duda alguna, Cristian Castro ha dado mucho de qué hablar últimamente, ya sea por sus coloridos estilos o por su forma de hablar en el programa argentino ‘Canta Conmigo Ahora’, en donde funge como uno de los jurados.

Ahora, volvió a sorprender a todos sus seguidores al revelar cuales eran sus fetiches al momento de tener intimidad, pues reconoció que le gusta que una mujer “lo castigue”.

Todo sucedió durante la transmisión del 10 de agosto del famoso show argentino, cuando una de las concursantes, identificada como Luciana Castronovo, logró sorprender al intérprete de ‘No podrás’, dedicándole unas palabras que revelarían sus gustos.

“A mí me gusta porque está castigadora la chica, me gusta mucho, es que siento que ese look me castiga, míralo”, comentó el famoso cantante mexicano.

Ante esas palabras, el presentador del programa, Marcelo Tinelli, comenzó a cuestionarlo sobre qué tipos de castigos le gustan en el ámbito íntimo, a lo que Castro lanzó una peculiar respuesta.

“¿No te gusta cuando la mujer te castiga un poco? La chica me va a castigar a besos”, manifestó el mexicano con un tono seductor, para después cantar un fragmento de su canción ‘Amarte Así’ en compañía de Castronovo.

Esta no es la primera vez que se habla de la intimidad del cantante, pues Yanina de Luca, una de sus exparejas, dijo que Castro tenía gustos muy peculiares al momento de tener intimidad, sin embargo, no reveló mayores detalles al respecto.

“No cosas extrañas, pero cosas que no son comunes, digamos, de personas que son artistas, quizá y, bueno, hay gustos y preferencias en estas personas que son más sensibles”, expresó De Luca para un programa reciente de ‘Chisme No Like’.